Trabajadores de salud se manifiestan por falta de pago en Veracruz

Se reportó que la protesta en ciudades como Xalapa y Córdoba fue dirigida contra el gobierno de Roció Nahle

Trabajadores del Sector Salud de Veracruz iniciaron nuevamente una serie de manifestaciones en centros de salud, hospitales y en calles y avenidas en protesta por la falta del pago decembrino, así como salarios y estímulos pendientes.

En ciudades como Xalapa, Córdoba, Orizaba y Río Blanco se registran manifestaciones y un malestar generalizado por la falta de cumplimiento del gobierno de Roció Nahle García (Morena), quien prometió otorgar el bono navideño de 14 mil pesos en efectivo y no en vales de despensa como pretendían hacerlo desde diciembre.

En la ciudad de Xalapa, capital del estado, personal del Hospital Luis F Nachón cerraron calles para exigir el bono navideño, el cual debía haberse cubierto antes del 24 de diciembre y luego antes de fin de año, ante la promesa de la gobernadora.

Los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denunciaron que solo han recibido trabas administrativas para solucionar el conflicto que inició cuando el Gobierno estatal pretendió pagarles con vales de despensa y luego hubo la promesa de restituirles el pago en efectivo.

La inconformidad por adeudos económicos se extendió a municipios como Córdoba, Orizaba y Río Blanco, en la zona montañosa central, donde hubo protestas simultáneas en el Hospital Regional IMSS-Bienestar de Río Blanco, Hospital Regional de Córdoba y la Jurisdicción Sanitaria número Seis.

El personal, que pertenece a los esquemas homologado, formalizado y regularizado, denunciaron que ahora no solo les adeudan el bono navideño, sino pagos del programa de profesionalización e inconsistencias en sus percepciones salariales.

Ante la nueva oleada de protestas, la gobernadora Rocío Nahle responsabilizó al personal de la Secretaría de Salud de Veracruz.

El dinero ahí está y si en el área administrativa y de dirección de SESVER no pueden, pues vamos a tenerle que dar espacio a los que sí pueden y nos ayuden a resolver’, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

