Trabajadores del IMSS marcharán al Zócalo contra aumento de 2.9% al salario

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una movilización este jueves 24 de septiembre en la Ciudad de México para expresar su rechazo al incremento de 2.9 por ciento aprobado para el sueldo tabular.

La convocatoria difundida entre trabajadores contempla una concentración a las 10:00 horas en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde los participantes marcharán hacia el Zócalo capitalino. A la movilización fueron llamados trabajadores activos y jubilados, así como personal del IMSS Bienestar. La protesta ocurre después de que el acuerdo salarial aprobado en el LXV Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) generara críticas entre algunos integrantes de la base trabajadora. ¿QUÉ AUMENTO SALARIAL APROBÓ EL SNTSS? El acuerdo contempla un incremento ponderado de 8.55 por ciento para el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2026 y el 15 de octubre de 2027, de acuerdo con información publicada por el propio sindicato. Sin embargo, el porcentaje se integra por distintos conceptos. El aumento directo al sueldo tabular es de 2.9 por ciento, mientras que se contempla un incremento de 3.9 por ciento al Concepto 11.

También se considera un 1.75 por ciento relacionado con la cláusula 157, correspondiente a aportaciones patronales complementarias para las cuentas individuales de retiro de trabajadores comprendidos en el esquema de nueva generación.

El SNTSS ha señalado que el acuerdo fue resultado del proceso de negociación entre el sindicato y el IMSS y que el nuevo tabulador tendrá vigencia a partir del 16 de octubre de 2026. ¿POR QUÉ PROTESTAN LOS TRABAJADORES? Entre los trabajadores inconformes existe cuestionamiento específicamente sobre el porcentaje destinado al sueldo tabular, al considerar que el incremento directo no responde a sus expectativas salariales. Además de solicitar un mayor aumento directo, los participantes de la movilización plantean otras demandas relacionadas con sus condiciones laborales y la operación de los servicios de salud. Entre ellas se encuentran el abasto oportuno de insumos y equipo médico, una jubilación digna y la contratación de personal suficiente para brindar atención a los derechohabientes.

¿CÓMO SE APROBÓ EL AUMENTO? El acuerdo fue sometido a votación durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS. De acuerdo con la información reportada, participaron mil 316 delegados congresistas: mil 56 votaron a favor y 260 en contra del incremento. Mientras la dirigencia sindical ha presentado el acuerdo como resultado de una negociación para fortalecer las condiciones laborales, trabajadores inconformes han cuestionado el porcentaje destinado directamente al sueldo tabular y han solicitado explicaciones sobre el proceso de aprobación. La movilización del 24 de septiembre busca llevar estas inconformidades al Zócalo de la Ciudad de México.

Temas

trabajadores Manifestaciones

Localizaciones

México

Organizaciones

IMSS

