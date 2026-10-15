Contundente rechazo al aumento salarial del IMSS en Torreón; 95.4% vota en contra

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    Contundente rechazo al aumento salarial del IMSS en Torreón; 95.4% vota en contra

Trabajadores de la UMAE 71 rechazan la propuesta sindical del 6.8 por ciento y demandan un incremento del 10 por ciento directo al salario, además de mejores condiciones laborales y cambios al sistema de jubilaciones.

Torreón, Coahuila.- La inconformidad salarial entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quedó reflejada en las urnas. En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 de Torreón, el 95.4 por ciento del personal que participó en la consulta sindical votó en contra del incremento del 6.8 por ciento planteado por la dirigencia nacional.

De los mil 393 votos emitidos en las dos unidades electorales del hospital, mil 329 fueron de rechazo, únicamente 63 respaldaron la propuesta y uno fue anulado, resultado que confirma el desacuerdo de los trabajadores con los términos de la revisión salarial de 2026.

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Alondra Villalobos, vocera del personal inconforme, dio a conocer que la votación se desarrolló en las unidades electorales 23 y 24, correspondientes a trabajadores de los turnos matutino, vespertino y móviles de la UMAE 71.

En la primera se registraron 743 sufragios, de los cuales 713 fueron en contra, 29 a favor y uno nulo. Mientras tanto, en la segunda participaron 650 empleados, con 616 votos de rechazo y solamente 34 de aprobación.

La principal diferencia entre la propuesta sindical y las exigencias del personal se encuentra en la distribución del incremento, pues del 6.8 por ciento anunciado, apenas el 2.9 por ciento impactaría directamente en el sueldo tabular.

El 3.9 por ciento restante se destinaría al denominado Concepto 11, correspondiente a la ayuda para renta de casa habitación, una prestación que, de acuerdo con la representación sindical, también tiene efectos sobre otros beneficios laborales.

Sin embargo, los empleados consideran que el porcentaje aplicado directamente al salario resulta insuficiente frente al incremento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo que aseguran haber enfrentado en los últimos años.

Villalobos señaló que los resultados de la consulta representan una expresión formal del descontento que ya se había manifestado mediante protestas y movilizaciones de trabajadores de distintas categorías del Seguro Social.

Demandan 10% directo al salario y mejoras en hospitales

Además de rechazar la propuesta económica, el personal mantiene su exigencia de un aumento del 10 por ciento directo al sueldo tabular, así como una revisión del actual esquema de jubilaciones y pensiones.

A estas demandas se suman el abastecimiento oportuno de medicamentos y materiales hospitalarios, la asignación de plazas completas y mejores condiciones para el desempeño de médicos, enfermeras y demás trabajadores de las unidades médicas.

Los inconformes advierten que la insuficiencia de personal y de insumos no solamente incrementa las cargas de trabajo, sino que también genera dificultades para brindar una atención adecuada a los derechohabientes.

La votación se produce después de las movilizaciones realizadas durante los primeros días de octubre en Torreón, cuando trabajadores activos y jubilados del IMSS salieron a las calles para expresar su rechazo a las condiciones laborales y salariales.

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Durante una de estas manifestaciones, los participantes marcharon desde la UMAE 71 hasta las instalaciones del sindicato, donde exigieron mejores percepciones económicas, transparencia en las negociaciones y soluciones a las deficiencias que enfrentan las unidades hospitalarias.

Con los resultados de la consulta, los trabajadores inconformes reiteraron su postura de buscar una revisión salarial que responda a sus demandas, mientras continúa el desacuerdo con la propuesta presentada por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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