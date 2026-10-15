Contundente rechazo al aumento salarial del IMSS en Torreón; 95.4% vota en contra

De los mil 393 votos emitidos en las dos unidades electorales del hospital, mil 329 fueron de rechazo, únicamente 63 respaldaron la propuesta y uno fue anulado, resultado que confirma el desacuerdo de los trabajadores con los términos de la revisión salarial de 2026.

Torreón, Coahuila.- La inconformidad salarial entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quedó reflejada en las urnas. En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 de Torreón, el 95.4 por ciento del personal que participó en la consulta sindical votó en contra del incremento del 6.8 por ciento planteado por la dirigencia nacional.

Alondra Villalobos, vocera del personal inconforme, dio a conocer que la votación se desarrolló en las unidades electorales 23 y 24, correspondientes a trabajadores de los turnos matutino, vespertino y móviles de la UMAE 71.

En la primera se registraron 743 sufragios, de los cuales 713 fueron en contra, 29 a favor y uno nulo. Mientras tanto, en la segunda participaron 650 empleados, con 616 votos de rechazo y solamente 34 de aprobación.

La principal diferencia entre la propuesta sindical y las exigencias del personal se encuentra en la distribución del incremento, pues del 6.8 por ciento anunciado, apenas el 2.9 por ciento impactaría directamente en el sueldo tabular.

El 3.9 por ciento restante se destinaría al denominado Concepto 11, correspondiente a la ayuda para renta de casa habitación, una prestación que, de acuerdo con la representación sindical, también tiene efectos sobre otros beneficios laborales.

Sin embargo, los empleados consideran que el porcentaje aplicado directamente al salario resulta insuficiente frente al incremento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo que aseguran haber enfrentado en los últimos años.

Villalobos señaló que los resultados de la consulta representan una expresión formal del descontento que ya se había manifestado mediante protestas y movilizaciones de trabajadores de distintas categorías del Seguro Social.

Demandan 10% directo al salario y mejoras en hospitales

Además de rechazar la propuesta económica, el personal mantiene su exigencia de un aumento del 10 por ciento directo al sueldo tabular, así como una revisión del actual esquema de jubilaciones y pensiones.

A estas demandas se suman el abastecimiento oportuno de medicamentos y materiales hospitalarios, la asignación de plazas completas y mejores condiciones para el desempeño de médicos, enfermeras y demás trabajadores de las unidades médicas.

Los inconformes advierten que la insuficiencia de personal y de insumos no solamente incrementa las cargas de trabajo, sino que también genera dificultades para brindar una atención adecuada a los derechohabientes.

La votación se produce después de las movilizaciones realizadas durante los primeros días de octubre en Torreón, cuando trabajadores activos y jubilados del IMSS salieron a las calles para expresar su rechazo a las condiciones laborales y salariales.