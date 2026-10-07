Tragedia en la lucha libre: muere réferi ‘El Búho’ por maniobra en el ring en Hidalgo

Un trágico accidente ocurrió durante un show de lucha libre en Hidalgo. El árbitro Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza durante el combate.

El luchador conocido como Hijo del Fishman fue detenido en el lugar. Policías locales arrestaron al deportista, llamado José Ángel “N”, dentro de las instalaciones del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio.

Las autoridades de Hidalgo investigan al luchador por accidente mortal. Las autoridades abrieron un caso para revisar qué ocurrió exactamente y determinar si el golpe provocó el fallecimiento.

UNA LLAVE PELIGROSA EN LA CABEZA HIZO QUE EL ÁRBITRO SE DESMAYARA

Durante la pelea principal, la ejecución de un movimiento prohibido de cabeza contra el suelo provocó el colapso de Gerardo Germán Pineda sobre el piso del ring.