México en alerta por tres ciclones: Así afectarán Simón, Isaías y Rachel los próximos días

El Gobierno de México lanzó una alerta este miércoles por el desplazamiento de tres ciclones ‘Rachel’, ‘Isaías’y ‘Simón’, que actualmente afectan al país, dos aguas del Pacífico y uno en el Atlántico (Golfo de México), por lo que cuya combinación ocasionará condiciones meteorológicas adversas. “Tenemos a la tormenta tropical ‘Isaías’ en el golfo de México, a la depresión tropical 20 que se formó hoy en el Pacífico, al sur de las costas de Oaxaca, y al huracán ‘Rachel’ que aunque está muy alejado de costas mexicanas, el pronóstico es que nuevamente se va a acercar al territorio durante el fin de semana”, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

SE FORMA EL CICLÓN ‘SIMÓN’ EN EL PACÍFICO De la depresión tropical número 20 indicó que “todavía está medio desorganizada y, en caso de que continúe intensificándose, va a adquirir el nombre de Simón”, y para la tarde-noche de este miércoles podría ascender a tormenta tropical en el océano Pacífico. “Esperamos que el sistema comience a moverse hacia el norte ya como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el viernes a las 06:00 horas (12:00 GMT) con vientos de 120 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 150 km/h”, expuso.

Así como se pronosticó, la depresión tropical número 20 se convirtió en Tormenta Tropical, de acuerdo con el último reporte el ciclón se mantiene a 265 kilómetros (km) al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 460 km al sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 km/h. Su circulación genera lluvias fuertes a intensas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Estimó que el fenómeno meteorológico se seguirá aproximando a tierra el viernes, el sábado “y el domingo muy temprano va a estar muy cerca frente a las costas del estado de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta”, donde podría evolucionar como huracán de categoría 2. También planteó la posibilidad de que se mueva hacia el estado de Nayarit y a la costa sur de Sinaloa, donde se proyecta que el lunes por la mañana se mantenga en categoría 2.

La vigilancia en los próximos días estará en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa donde sábado, domingo y lunes habría “condiciones directas por efectos de viento de tormenta tropical o de huracán, es decir, superiores a los 120 km/h”.

‘ISAÍAS’ NO TENDRÁ IMPACTO DIRECTO Sobre la tormenta tropical ‘Isaías’, explicó que sus bandas nubosas ya provocan lluvias muy intensas en la costa de Campeche y que se irán moviendo hacia Yucatán, en el océano Atlántico. Apuntó que “no está proyectado que (Isaías) tenga un impacto directo, como la depresión número 20”, pero sí se espera que durante miércoles o jueves se aproxime hacia el noroeste de la península de Yucatán.

Irá modificando su trayectoria para acercarse a la costa del Golfo de México, aunque estimó que será el viernes cuando impacte en Estados Unidos con intensidad de huracán de categoría 2 o superior. Actualmente, el centro de la tormenta tropical ‘Isaías’ se localiza a 325 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 385 km al noroeste de Campeche, Campeche; presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h. Su circulación ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

HURACÁN ‘RACHEL’ ESTÁ BASTANTE ALEJADA Por su parte, el huracán Rachel, de categoría 1, “está bastante alejado de las costas mexicanas, más de 1.000 km de cabo San Lucas, pero no ha perdido sus características tropicales”, en el océano Pacífico. Actualmente, el centro del huracán de categoría 1 en escala Saffir-Simpson se localiza a mil 290 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; presenta vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h. Debido a su distancia el sistema no afecta a México.

Se espera que el viernes tenga un cambio en su trayectoria, debido al ingreso de una vaguada en niveles medios, muy intensa desde la costa de Estados Unidos. Añadió que el ciclón mantendrá la intensidad de sus vientos entre 75 y 95 km/h para el domingo, “que es cuando estaría aproximándose a la región de Ensenada, Baja California, muy cerca de Tijuana, con efectos de una tormenta subtropical”.

La semana pasada, en el Pacífico mexicano, circularon el ciclón Rachel que creció hasta huracán de categoría 3, tras el huracán Polo, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora (norte). Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. (Con información de EFE)

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