Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego que autoridades de Estados Unidos lo señalara de vínculos con el Cártel de Sinaloa, a través de la facción ‘Los Chapitos’ y rechazar los cargos en redes sociales, fue entrevistado por medios de comunicación, afirmando que no dejará Sinaloa. Al salir de Palacio Nacional, el mandatario sinaloense afirmó que se mantendrá tranquilo y enfocado en su trabajo frente al Estado del noroeste de México.

Además, confirmó que sostuvo comunicación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizando que le manifestó su respaldo luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de EU por narcotráfico.

También confirmó que permanecerá en el cargo como Gobernador “-¿Hay apoyo de parte de ella a su persona?- Sí, claro, por supuesto que sí hay. -¿Va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?- Sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo a desempeñar mi trabajo”, sostuvo el mandatario morenista.

SE ENTERÓ POR COMUNICADO Y PIDIÓ ‘TRANQUILIDAD’ EN SINALOA En la breve entrevista, el mandatario afirmó que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y que, al igual que la prensa junto a la población mexicana, fue por el comunicado del Departamento de Justicia difundido por la Embajada de Estados Unidos, tuvo conocimiento del tema.

“No, yo ahora me enteré por el comunicado de la embajada del gobierno norteamericano”, aseguró Rocha Moya, quien es cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

A la par, afirmó que sostuvo comunicación con otros señalados como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. Finalizó su comentario con la promesa de seguir trabajando, no detenerse y que continuará con sus actividades pautadas en la agenda ejecutiva e hizo un llamado a la ciudadanía a que estén tranquilos: “El llamado que les hago es que estén tranquilos” en Sinaloa.

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