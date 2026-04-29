Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza

El periodista sinaloense Silber Meza Camacho manifestó que la acusación de las autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser el golpe que acabaría con su gobierno y la intención de dejar un sucesor en su cargo. Fue este miércoles cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa o cercanos al mismo, entre los que se encuentran el gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza —exsecretario de ese gobierno— y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

En la acusación, donde también se involucra al fiscal general Dámaso Castro, al jefe y al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, Marco Antonio Almanza y Alberto Contreras, la Fiscalía en Nueva York detalla que los delitos que les persiguen están relacionados con la conspiración con el Cártel de Sinaloa para trasladar drogas a Estados Unidos. Entre otras cosas, la Fiscalía menciona que estos actores dejaron de investigar e incluso protegieron a miembros del narcotráfico de ser detenidos e imputados por traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México.

En ese sentido, Silber Meza dice que la lista incluye nombres que tienen una cercanía muy considerable con Rocha Moya. “Es un golpe muy duro, sin duda, para el gobierno de Rubén Rocha Moya y para sus alfiles que tiene para la sucesión a la gubernatura. Se menciona a dos personajes principales, Enrique Inzunza Cázares, que es actual senador, pero fue su secretario de Gobierno. Él es la mano derecha del gobernador”, dice. Meza Camacho dice que no solo implica un señalamiento en contra del gobierno actual y su quehacer, sino para una sucesión que era buscada por Morena en el siguiente sexenio gubernamental en el estado. “Y luego al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, que es a quien están promoviendo como candidato de Morena al gobierno de Sinaloa y es su ahijado religioso. Él lo bautizó”, expresa.

En ese sentido, el periodista, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Alemán Walter Reuters, cuestionó si el gobierno mexicano entregará a las figuras que se divulgaron como presuntos delincuentes relacionados con el tráfico de drogas o si los protegerá. “Hay que preguntarnos si lo van a entregar o lo van a proteger, pero definitivamente es un golpe que acaba con el gobierno de Rubén Rocha Moya y con las aspiraciones de imponer un sucesor”, dijo.

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