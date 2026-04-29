El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa

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Internacional
/ 29 abril 2026
    El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
    La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses. EFE

Las negociaciones generales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, se encuentran estancadas

Irán busca apoyo internacional para imponer un peaje en el estrecho de Ormuz, pero las naciones del Golfo se posicionaron el martes a favor de Estados Unidos en contra del plan, durante su reunión para coordinar una respuesta a la crisis.

“Durante la cumbre se abordaron diversos temas y cuestiones relacionados con los acontecimientos regionales e internacionales, así como la coordinación de los esfuerzos para responder a ellos”, informó la Agencia de Prensa Saudí sobre el encuentro del Golfo, que se celebra en Yeda, Arabia Saudí.

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Los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo se reunieron días después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajara a Omán para proponer un posible acuerdo que dividiría la vía marítima entre los dos países que comparten el estrecho, según informaron al New York Post varias fuentes estadounidenses y regionales.

Pero Omán, que figuraba entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a los que Irán atacó en las primeras semanas de la guerra, rechazó la propuesta iraní, dejando a Teherán en una situación difícil mientras intenta afirmar su soberanía sobre este punto estratégico para el suministro de petróleo.

“Perdonarán, pero jamás olvidarán lo que Irán ha hecho”, declaró al Post una fuente familiarizada con los esfuerzos de mediación en referencia a los aliados del Golfo.

“No tienen ningún interés en pagar la reconstrucción de Irán . Como resultado de todo esto, no van a permitir que Irán controle el estrecho ni que los barcos que lo atraviesan paguen peajes.”

La postura de Omán respalda la del presidente Trump: que no se puede permitir que Irán cobre peajes a las naciones por el acceso al estrecho, según declaró Alex Plitsas, exfuncionario del Pentágono y miembro del Atlantic Council, al periódico The Post.

“Los estados del CCG respaldan la afirmación del gobierno de que Irán no puede controlar el estrecho de Ormuz, ni imponerle peaje, ni cerrarlo cuando le plazca”, dijo.

“La estrategia de Irán de atacar a los estados del CCG para presionar a Estados Unidos resultó totalmente contraproducente y provocó un retroceso de décadas en las relaciones con sus vecinos del Golfo”, dijo Plitsas.

“Fue un error grave y profundamente estúpido”.

El experto también advirtió que la paciencia de las poderosas naciones ricas en petróleo se está agotando, ya que la vía marítima permanece cerrada y la amenaza de nuevos ataques iraníes pende sobre sus cabezas.

Las negociaciones generales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, se encuentran estancadas.

«La agresión iraní, ya sea renovada o continuada, contra los Estados del Golfo no quedará impune para siempre», declaró Plitsas.

La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

Cuando el conflicto está a punto de entrar en su tercer mes, Qatar declaró el martes que Doha desea que la guerra termine rápidamente, pero que esta debe ser duradera.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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