Embajador de EU alertó en Sinaloa sobre corrupción y extorsión días antes del caso Rocha

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/ 29 abril 2026
    Embajador de EU alertó en Sinaloa sobre corrupción y extorsión días antes del caso Rocha
    Ronald Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol. ESPECIAL

Ronald Johnson planteó en un acto público en Sinaloa que la certeza jurídica y la transparencia son condiciones para atraer capital

CULIACÁN, SIN.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió en Sinaloa que la corrupción y la extorsión representan obstáculos directos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte, días antes de que se hiciera pública una acusación penal en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ronald Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, en Topolobampo, encabezada por Rocha Moya, ante autoridades y representantes del sector energético.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruben-rocha-moya-de-academico-a-gobernador-acusado-por-narco-LE20358883

El diplomático sostuvo que la certidumbre jurídica y la transparencia son condiciones indispensables para atraer capital extranjero. “La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, afirmó, al insistir en que ninguna empresa compromete recursos en entornos de opacidad institucional.

Ronald Johnson agregó: “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, y subrayó que la confianza es un elemento central para el crecimiento económico regional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusacion-de-eua-es-un-golpe-para-gobierno-de-rocha-moya-y-su-animo-de-imponer-sucesor-periodista-silber-meza-HH20360887

La acusación penal contra Rocha Moya se dio a conocer este miércoles, según la información difundida, y se menciona que el mandatario tendría cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos desde el año pasado, de acuerdo con una publicación periodística referida en el reporte.

El mismo contexto incluye el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ocurrido el domingo 19 de abril en un accidente automovilístico, cuando regresaban de una operación en la que autoridades mexicanas desmantelaron laboratorios clandestinos para fabricar drogas, conforme a la versión citada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/detenido-en-nayarit-el-jardinero-aparece-en-la-narconomina-del-cjng-ligada-a-penales-EH20362152

La advertencia del embajador sobre certidumbre, reglas claras y rendición de cuentas se presentó como parte del discurso dirigido a inversionistas y autoridades locales, en un escenario donde el intercambio bilateral enfrenta presiones por temas de seguridad, combate al crimen y cooperación institucional.

Las menciones a transparencia y combate a la corrupción fueron colocadas como condiciones para proyectos de inversión en la región, mientras el caso del gobernador y las referencias a hechos recientes han alimentado el debate público sobre el impacto político y económico de las investigaciones y los señalamientos. Con información de La Jornada

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