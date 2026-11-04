Tramita Poder Judicial 41% más asuntos con menos recursos

En el mismo lapso, las causas penales o expedientes judiciales que se tramitan ante los juzgados de control o garantías para investigar y juzgar hechos delictivos aumentaron 8.6 por ciento, de 269 mil 508 expedientes a nivel nacional a 292 mil 622.

Los asuntos ingresados a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) crecieron 41 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 1 millón 975 mil 457 a 2 millones 785 mil 926 asuntos, pero su presupuesto se redujo 2.6 por ciento en términos reales.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E), publicado hoy por el del INEGI, indica que en el año en que arrancó la reforma judicial aumentaron en 46.5 por ciento los casos egresados y en 36.4 la publicación de sentencias, pero aun así los ingresados superaron en más de 61 mil el total de egresados: 2 millones 785 mil 926 frente a 2 millones 724 mil 636.

El total de asuntos ingresados incluyen todas las ramas del derecho familiar, civil, mercantil, laboral, administrativa (juicios de amparo) y penal.

El número de delitos registrados el año pasado, por su parte, aumentó 10.5 por ciento; de 330 mil 41 a 364 mil 546, por lo que los órganos judiciales atendieron en promedio 999 al día, frente a los 904 diarios el año anterior.

A nivel federal, por mucho, los delitos más comunes fueron armas, explosivos y otros materiales destructivos, pues representaron el 52.7 por ciento del total federal con 22 mil 582 delitos, un aumento del 34.4 por ciento frente a los 16 mil 808 de 2024.

Le siguieron los delitos en materia fiscal, con 2 mil 217; delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, con mil 306 casos (un aumento del 207.3 por ciento respecto a los 425 reportados en 2024), y los delitos por hechos de corrupción, con 656.

A nivel de las entidades federativas, en cambio, los asuntos ingresados cayeron 5.8 por ciento, de 2 millones 205 mil 864 a 2 millones 77 mil 719, aunque el número de delitos reportados aumentó 7.3 por ciento, de 299 mil 886 a 321 mil 682.

En el ámbito estatal, los principales delitos fueron violencia familiar, con 57 mil 301, o el 17.8 por ciento (7.8 por ciento más); narcomenudeo, con 49 mil 313, o el 15.3 por ciento del total, y robo, con 42 mil 845 o el 13.3 por ciento del total.

En 2025, de acuerdo con el reporte del Inegi, el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales Estatales ejercieron 138 mil 695 millones 173 mil pesos. El PJF, con toda su carga de trabajo, ejerció 82 mil 299 millones, una disminución real del 2.6 por ciento.

Los Poderes Judiciales estatales, en tanto, tuvieron 138 mil 695 millones, un aumento real del 1.5 por ciento.

El reporte indica que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado con la reforma de 2024 en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, ejerció el 89.2 por ciento de los recursos.