Tras 15 horas de labores, recuperan cuerpo de senderista desbarrancado en Nuevo León

México
/ 21 octubre 2025
    Tras 15 horas de labores, recuperan cuerpo de senderista desbarrancado en Nuevo León
    Las labores para recuperar el cuerpo de la víctima mortal de los hechos se llevaron unas 15 horas, informó PCNL. FOTO: CORTESÍA

El cuerpo de la víctima, un masculino de 40 años, estaba en el paraje conocido como Pico UDEM

MONTERREY, NL.- Tras 15 horas de labores, elementos de Protección Civil lograron el rescate del cuerpo del hombre que el domingo se desbarrancó en la Sierra Madre, en Nuevo León.

La dependencia estatal informó que concluyó las labores durante la madrugada de este martes, al filo de las 02:20 horas.

El cuerpo de la víctima, un masculino de 40 años, estaba en el paraje conocido como Pico UDEM.

También se logró poner a salvo a un acompañante, quien dio aviso del accidente.

La víctima mortal se llamaba Óscar Misael Martínez Méndez y la persona que lo acompañaba Diven Bravo Velázquez, de 25 años.

”Se trabajó en el descenso utilizando equipo de cuerdas y sked con alrededor de 25 rescatistas para realizar la maniobra. Después de 15 horas, se logró la extracción completa y el cuerpo fue entregado a personas de periciales”, indicó PCNL.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

