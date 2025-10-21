Tras 15 horas de labores, recuperan cuerpo de senderista desbarrancado en Nuevo León
El cuerpo de la víctima, un masculino de 40 años, estaba en el paraje conocido como Pico UDEM
MONTERREY, NL.- Tras 15 horas de labores, elementos de Protección Civil lograron el rescate del cuerpo del hombre que el domingo se desbarrancó en la Sierra Madre, en Nuevo León.
La dependencia estatal informó que concluyó las labores durante la madrugada de este martes, al filo de las 02:20 horas.
El cuerpo de la víctima, un masculino de 40 años, estaba en el paraje conocido como Pico UDEM.
También se logró poner a salvo a un acompañante, quien dio aviso del accidente.
La víctima mortal se llamaba Óscar Misael Martínez Méndez y la persona que lo acompañaba Diven Bravo Velázquez, de 25 años.
”Se trabajó en el descenso utilizando equipo de cuerdas y sked con alrededor de 25 rescatistas para realizar la maniobra. Después de 15 horas, se logró la extracción completa y el cuerpo fue entregado a personas de periciales”, indicó PCNL.