Tras 15 horas de labores, recuperan cuerpo de senderista desbarrancado en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Tras 15 horas de labores, elementos de Protección Civil lograron el rescate del cuerpo del hombre que el domingo se desbarrancó en la Sierra Madre, en Nuevo León.

La dependencia estatal informó que concluyó las labores durante la madrugada de este martes, al filo de las 02:20 horas.

