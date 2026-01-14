Tras asegurar corrupción en México: Líder del grupo criminal `Los Blancos de Troya´ pide a Trump intervenir

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, reapareció en un video en el que lanzó la petición de la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para erradicar la corrupción en México.

Desde la clandestinidad y con el sonido de radios de frecuencia de fondo, Sepúlveda —por quien la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos y a quien el Gobierno de Estados Unidos identifica como un objetivo prioritario— elogió a la administración estadounidense y arremetió contra los gobiernos federal y estatal.

“Señor Presidente de Estados Unidos, le pido de la manera más atenta que... si va a entrar a México, entre, porque se ocupa. Ustedes tienen un buen gobierno que no anda pidiendo mochadas como el de México”, expresó el hombre buscado por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

El presunto capo refirió que las fuerzas de seguridad mexicanas han dado con él en al menos dos ocasiones y le han pedido dinero para “dejarlo trabajar”. Según Sepúlveda, en cada ocasión les entregó a las autoridades un millón de pesos.

Luego de asegurar que hay corrupción en los tres niveles del Gobierno, por lo que pide también la intervención de las Naciones Unidas, admitió que ha matado a policías que incumplieron acuerdos.

“No me refiero a esta Presidenta actual, sino a todos los presidentes que han salido y entrado para robar a México nada más; desde que tengo uso de razón, no han hecho nada. Si no es por Estados Unidos —que muchos mexicanos como yo fuimos a Estados Unidos, mandamos un peso para acá—... somos los que levantamos a este país”, aseguró.

“A mí me gustaría que Estados Unidos tomara en cuenta e investigara al Gobierno (mexicano) (...) a mí me gustaría que usted, Presidente de Estados Unidos —porque no se lo puedo decir a la Presidenta de México porque no lo va a creer; dice que somos delincuentes, que somos los mafiosos y que una persona como nosotros no es creíble creerle la palabra—, pero nosotros también somos mexicanos y tenemos derecho a la libre expresión”.

Sepúlveda afirmó que el Gobierno de México es corrupto y pidió a la presidenta Sheinbaum que tome cartas en el asunto. “(...) Y esperamos que pronto el Gobierno americano entre si tiene que entrar. El plato está servido, señor Trump”, invitó.

En el video de unos nueve minutos, Sepúlveda, vestido de jeans y una chamarra de cuero con borrega, no solo pidió la intervención extranjera, sino que denunció una supuesta red de corrupción en el sistema penitenciario de Michoacán.

Los penales de Mil Cumbres y de Alto Impacto en Morelia, aseveró, están llenos de droga y bajo el control operativo de grupos rivales como Los Caballeros Templarios, en colusión con autoridades, y mencionó a sujetos apodados “Metro” y “Pedro Botas”.

“El Bótox” acusó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, y a autoridades estatales de proteger a cárteles rivales como los de Tepeji y Los Reyes.

Este es el segundo video que el líder de Los Blancos de Troya difunde en menos de una semana.

En el anterior, se presentó como un “defensor” del sector cítrico, se deslindó del crimen contra el líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2025, y se quejó de los bajos precios del limón y de la falta de apoyo al campo.

Pero las autoridades tienen una versión distinta; el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo ayer que hay pruebas “técnicas, científicas y jurídicas” que señalan a “El Bótox” como el autor intelectual y material del asesinato de Bravo Manríquez.

Según la Fiscalía, el occiso fue citado y asesinado en un rancho propiedad de Sepúlveda.

En su primer videomensaje, Sepúlveda exigió liberar a su esposa, Blanca E. Á. M., detenida en octubre pasado con un millón de pesos en efectivo, y a su hija Joana L. V., detenida en febrero, vinculada al asesinato y secuestro de dos agentes federales.

El criminal calificó las detenciones como “privaciones ilegales de la libertad” y acusó al Gobierno de usarlas como rehenes para forzar su entrega.

Ante la difusión de estos mensajes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró este martes en conferencia de prensa en Casa Michoacán que Sepúlveda será detenido.