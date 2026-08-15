Tras el retiro de visa a Andy, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía

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    Tras el retiro de visa a Andy, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía
    Morena comenzó con estas movilizaciones, luego de conocerse que Andy López Beltrán perdió su visa. El Universal

El partido oficialista realiza estas reuniones durante este fin de semana

CDMX.- Tras la “embestida nacional” que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.

De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-quiere-danar-a-amlo-con-retiro-de-visa-a-andy-asegura-hermano-de-obrador-FN22858591

El “propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno”, dijo en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-de-asumirse-heredero-de-amlo-a-estar-bajo-lupa-de-eu-BN22852838

Morena busca combatir la presunta “campaña de desinformación” de la derecha nacional e internacional” así como “fortalecer la revolución de las conciencias”.

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