Tras el retiro de visa a Andy, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía
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El partido oficialista realiza estas reuniones durante este fin de semana
CDMX.- Tras la “embestida nacional” que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.
De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.
📌📰 El CEN de Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:— Morena (@PartidoMorenaMx) August 15, 2026
Morena convoca a 202 Asambleas Informativas este fin de semana en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional pic.twitter.com/cTIcbuljdj
El “propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno”, dijo en un comunicado.
Morena busca combatir la presunta “campaña de desinformación” de la derecha nacional e internacional” así como “fortalecer la revolución de las conciencias”.