Tras el retiro de visa a Andy, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía

CDMX.- Tras la “embestida nacional” que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.

De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.