Estados Unidos quiere dañar a AMLO con retiro de visa a ‘Andy’, asegura hermano de Obrador

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    Estados Unidos quiere dañar a AMLO con retiro de visa a ‘Andy’, asegura hermano de Obrador
    José Ramiro López Obrador cuestionó que Estados Unidos no haya retirado visas a políticos mexicanos durante otros gobiernos. Cortesía

El tío de ‘Andy’ López Beltrán aseguró que la revocación del documento tiene como objetivo desprestigiar al exmandatario

CDMX .- Al retirar la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Estados Unidos realmente busca dañar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo el Secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador.

En entrevista con medios locales, el tío de Andy aseguró que la revocación del documento tiene como objetivo desprestigiar al exmandatario.

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“Realmente lo que quieren es... al que quieren es no al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos. Es un asunto político”, opinó.

“Es el desprestigio que creen ellos (EU) que logran hacer daño a los ciudadanos que están luchando para que en este país, al pueblo de México le vaya mejor”, declaró.

CUESTIONA JOSÉ RAMIRO MOTIVACIONES PARA EL RETIRO DE LA VISA

El jueves, “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente y aspirante a diputado, informó a través de una carta que Estados Unidos le había retirado su visa, acto que calificó como “hitleriano”.

José Ramiro López Obrador cuestionó que Estados Unidos no haya retirado visas a políticos mexicanos durante otros gobiernos.

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“¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando al neoliberalismo? Eso no lo hacían porque porque eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde Estados Unidos”, afirmó.

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