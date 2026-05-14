Tras la desaparición de sus dos hijos, su búsqueda la convirtió en la voz de las madres mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO- Cuando llegó al campo en el norte de México donde ha estado buscando los restos de su hijo, Cecilia Flores besó una gran pancarta con el rostro del joven estampado. En ella se leía en letras grandes: “Tu madre está en la lucha porque te ama”. Flores lideraba un equipo de otras madres, arqueólogos y criminólogos que, bajo un sol implacable una mañana de abril, buscaban a personas desaparecidas. Una excavadora cavaba zanjas de 55 metros de largo y 1.2 metros de profundidad.

El hijo de Flores, Alejandro, desapareció en 2015, cuando tenía 21 años. Lleva cuatro años buscando en esta zona de forma intermitente tras recibir un aviso anónimo de que los restos de su hijo se encontraban en este campo del estado mexicano de Sinaloa, donde se han desenterrado otros cadáveres. “Si encuentro a mi hijo, voy a construir un altar aquí”, dijo Flores. Esta es la agonía constante de las “madres buscadoras”, como se les conoce en México. Pocas son más conocidas que Flores, de 53 años, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, en ese estado del noroeste de México. Muchas madres pasan años sin encontrar a sus seres queridos, y algunas nunca lo consiguen. Flores, madre de seis, tiene dos hijos que desaparecieron. Pero a finales de marzo, los fiscales del estado de Sonora la llamaron para decirle que posiblemente habían localizado a otro de sus hijos, Marco Antonio, que desapareció en 2019 cuando tenía 32 años. A lo largo de los años, sus esperanzas habían aumentado y luego se habían desvanecido cinco veces. Se apresuró al lugar de la búsqueda y ayudó en la excavación. En un video desgarrador, que acumuló casi un millón de visitas en internet, Flores sostenía en el desierto un fémur que las pruebas de ADN confirmaron más tarde que era de su hijo. Las autoridades dijeron que los fragmentos óseos, la ropa y los casquillos se encontraron en la propiedad de un hombre fallecido que, según presumen, participó en la desaparición de Marco Antonio. Los restos de Marco Antonio fueron hallados a solo 90 metros de donde Flores y sus hijas habían buscado tres años antes, gracias a una pista proporcionada por un hombre que la llamó desde la cárcel. Pero habían dejado de buscar cuando confundieron el ruido de las motocicletas de una granja cercana con miembros de un cártel que se acercaban para amenazarlas, una cruda realidad a la que se ha enfrentado en repetidas ocasiones anteriormente. Las mujeres que buscan a desaparecidos ya han sido asesinadas en México en varias ocasiones, incluyendo el pasado fin de semana.

“No era el tiempo para encontrarlo”, dijo. Durante casi una década, Flores ha sido uno de los rostros principales de una crisis en México, donde más de 133 mil personas han desaparecido. Casi todas en las últimas dos décadas, muchas a manos de grupos criminales o de funcionarios cómplices. Esta sombra se cierne sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha prometido en repetidas ocasiones justicia para todos los desaparecidos y ha supervisado algunos cambios alentadores, pero se encuentra bajo una presión cada vez mayor para hacer más. Aunque las estadísticas del gobierno muestran que los homicidios han descendido aproximadamente un 40 por ciento bajo el mandato de Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024, el número de personas desaparecidas se ha más que duplicado desde 2016, y ha aumentado de forma constante a lo largo de los años. Sheinbaum se enfrentó el mes pasado a un grupo de expertos de las Naciones Unidas por su contundente informe, en el que se concluía que las desapariciones en México eran generalizadas y sistémicas, y que a menudo contaban con la complicidad de las autoridades. “Quieren aparentar que no pasa nada, que esta minimizando todo, cuando no es verdad”, dijo Flores sobre el gobierno mexicano mientras se encontraba frente a una estatua de San Judas, el santo patrón católico de las causas imposibles. “Cada día hay desaparecidos”. A pesar de vivir en medio de una amenaza constante, Flores no tiene miedo de decir lo que piensa. Recientemente, publicó un video en las redes sociales en el que pedía a Joaquín Guzmán Loera, conocido como el “Chapo”, el infame líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra en una prisión estadounidense, que le diera pistas para localizar a su hijo. Incluyó su dirección. Dijo que creía que Guzmán era una “persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres” pero que ahora debía ayudar a las madres.

Pero los métodos de Flores no siempre han sido bien recibidos por todos. Mirna Nereida Medina Quiñonez, quien fundó un grupo de madres en busca de sus hijos en el norte de Sinaloa en 2014 tras la desaparición de su propio hijo, acogió a Flores bajo su protección cuando Alejandro desapareció. Aunque dijo que Flores era valiente, no estaba de acuerdo con su estilo de llamar mucho la atención porque la búsqueda es peligrosa. “Ella no nos representa”, dijo. “Tengo 12 años buscando y nosotros encontramos, pero lo hacemos con un perfil muy bajo porque nos cuidamos. Estamos amenazadas”. Flores también ha recibido críticas por abogar por una tregua con los grupos criminales para que las madres puedan buscar a sus seres queridos con seguridad. “Yo me convertí en una investigadora de todo por la obsesión que tengo de encontrar a mi hijo”, dijo. “Pero no es porque a mi me interesa ver en donde hay una casa de seguridad o un tiradero de droga o donde están vendiendo huachicol”. El hallazgo de los restos de Marco Antonio le proporcionó a Flores un cierre efímero. Dijo que no podrá descansar hasta encontrar a su hijo menor, Alejandro. Flores dijo que Marco Antonio vendía drogas para autoridades locales corruptas cuando desapareció. Pero Alejandro, dijo, se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado en su ciudad natal, Juan José Ríos, cuando un grupo criminal se lo llevó. Una de las razones por las que Flores dice que solo duerme cuatro horas por noche: pensamientos de venganza. “Yo me llevo pensando en que la autoridad tiene que castigar a los culpables”, dijo. “Ellos tienen que pagar lo que le hicieron a mi hijo. El pensar en venganza es muy malo porque es algo que no te permite vivir, que no te permite descansar, que no estás tranquila”.