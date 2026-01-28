$!Tras persecución detienen a generador de violencia, en Nuevo León

Un hombre presuntamente relacionado con una ejecución, la privación ilegal de una persona y otros delitos fue detenido tras una persecución en Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron en el fraccionamiento Azteca en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y la avenida Azteca, en el referido ayuntamiento. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 9 personas en Operativo Muralla en Doctor Coss, Nuevo León

El presunto fue identificado como Miguel Adrián “N”, de 27 años. El hombre que es señalado como generador de violencia fue detenido por elementos de la Unidad de Investigación Criminal y del Grupo Especial Táctico de la policía municipal.

A través de trabajos de inteligencia se obtuvieron datos de la presencia de una camioneta Kia cuyas placas no correspondían al número de serie. Por medio de un operativo, los uniformados lograron interceptar la unidad. Al detenido se le aseguraron: 25 dosis de cristal, 29 dosis de marihuana, 500 gramos de marihuana y una báscula digital.Durante las investigaciones se estableció que la camioneta habría sido utilizada en hechos violentos recientes.