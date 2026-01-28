Tras persecución detienen a generador de violencia, en Nuevo León
Miguel Adrián “N”, de 27 años, fue detenido en Guadalupe; es investigado por una ejecución, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud
Un hombre presuntamente relacionado con una ejecución, la privación ilegal de una persona y otros delitos fue detenido tras una persecución en Guadalupe, Nuevo León.
Los hechos se registraron en el fraccionamiento Azteca en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y la avenida Azteca, en el referido ayuntamiento.
El presunto fue identificado como Miguel Adrián “N”, de 27 años.
El hombre que es señalado como generador de violencia fue detenido por elementos de la Unidad de Investigación Criminal y del Grupo Especial Táctico de la policía municipal.
A través de trabajos de inteligencia se obtuvieron datos de la presencia de una camioneta Kia cuyas placas no correspondían al número de serie.
Por medio de un operativo, los uniformados lograron interceptar la unidad.
Al detenido se le aseguraron: 25 dosis de cristal, 29 dosis de marihuana, 500 gramos de marihuana y una báscula digital.Durante las investigaciones se estableció que la camioneta habría sido utilizada en hechos violentos recientes.
Miguel Adrián es señalado por su presunta participación en la ejecución de un hombre en la colonia Dos Ríos, en diciembre de 2025.
Además, también es investigado por su participación en la privación de la libertad de una persona a inicios de este año y otros hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y falsificación y uso de documentos en general.