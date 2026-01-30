Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Stephanie León
Stephanie León

La familia de Pedro Torres Castilla confirmó su fallecimiento y pidió respeto al duelo; el creativo fue reconocido en 2025 con la Presea Manuel Acuña

Show
/ 30 enero 2026
Este día se dio a conocer el fallecimiento del productor y director de origen saltillense Pedro Torres Castilla, a sus 72 años de edas, información que fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, la familia Torres Castilla informó que el deceso ocurrió hoy y señaló que Pedro Torres falleció en un entorno cercano, acompañado por sus seres queridos.

En el texto compartido públicamente, la familia expresó que “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de enfermedad y solicitaron respeto al duelo familiar:

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”.

La familia informó que los servicios funerarios se llevarán a cabo de manera privada. Asimismo, indicaron que más adelante darán a conocer los detalles de las misas para quienes deseen honrar su memoria. El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento por el cariño y respeto recibido, firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.

$!Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

SALTILLO RECONOCE SU TRAYECTORIA CON LA PRESEA MANUEL ACUÑA

Fue en diciembre pasado cuando el Ayuntamiento de Saltillo otorgó la Presea Manuel Acuña 2025 al productor y director Pedro Torres Castilla, como reconocimiento a su trayectoria internacional en la creación audiovisual.

La ceremonia reunió a personalidades del ámbito del arte, la cultura y el deporte, en un acto dedicado a destacar su aportación al desarrollo creativo y técnico del sector audiovisual.

TRAYECTORIA DE PEDRO TORRES CASTILLA

A lo largo de su carrera, Pedro Torres Castilla colaboró con diversas figuras de la música y el entretenimiento, entre ellas Lucía Méndez, Luis Miguel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Emmanuel.

Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025

Estas colaboraciones formaron parte de una trayectoria que se extendió tanto en producciones artísticas como en proyectos de carácter comercial.

Pedro Torres Castilla fue reconocido como uno de los creativos que impulsaron nuevas formas de producción audiovisual, al experimentar con escenarios innovadores, combinación de estilos de grabación y propuestas técnicas aplicadas a la mercadotecnia audiovisual.

