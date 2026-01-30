$!Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Este día se dio a conocer el fallecimiento del productor y director de origen saltillense Pedro Torres Castilla, a sus 72 años de edas, información que fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, la familia Torres Castilla informó que el deceso ocurrió hoy y señaló que Pedro Torres falleció en un entorno cercano, acompañado por sus seres queridos. En el texto compartido públicamente, la familia expresó que “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”. TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de enfermedad y solicitaron respeto al duelo familiar: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”. La familia informó que los servicios funerarios se llevarán a cabo de manera privada. Asimismo, indicaron que más adelante darán a conocer los detalles de las misas para quienes deseen honrar su memoria. El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento por el cariño y respeto recibido, firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.