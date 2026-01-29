¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India

Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud, incluidos personal médico y de enfermería, lo que ha reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica en hospitales de la región.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica.

Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios desde el 26 de enero.

¿QUE ES EL VIRUS NIPAH Y COMO SE TRANSMITE?

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.

Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, dentro del género Henipavirus, y comparte características con otros patógenos capaces de provocar infecciones respiratorias y neurológicas graves en humanos.

Según la OMS, su principal reservorio son los murciélagos frugívoros, aunque también puede propagarse por contacto directo entre personas o mediante el consumo de alimentos contaminados.

Este patógeno fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia, durante un brote asociado a criadores de cerdos. Desde entonces, se han registrado brotes casi anuales en Bangladesh y casos esporádicos en India, lo que lo convierte en una amenaza recurrente en el sur de Asia.

La ausencia de un tratamiento antiviral específico o una vacuna aprobada incrementa la peligrosidad del Nipah, por lo que el control depende casi exclusivamente de la detección temprana, el aislamiento de casos y la vigilancia epidemiológica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo registrará más días con mala calidad del aire; ‘la norma ahora es más estricta’

SINTOMAS DEL VIRUS NIPAH QUE DEBEN ALERTAR

En la fase inicial, las personas infectadas pueden experimentar algunos síntomas como:

- Fiebre;

- Dolor de cabeza persistente;

- Dolores musculares;

- Náuseas y vómitos;

- Irritación de garganta.

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:

- Somnolencia extrema;

- Confusión o pérdida de la consciencia;

- Alteraciones neurológicas, relacionadas con encefalitis;

- Neumonía;

- Complicaciones respiratorias agudas.

En los casos más severos, la enfermedad puede provocar encefalitis, convulsiones y coma en un lapso de 24 a 48 horas, representando un riesgo elevado de muerte.

TE PUEDE INTERESAR: Piden alertar sobre colorantes en etiquetado nutricional

¿EXISTE TRATAMIENTO?

Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el virus.

Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS, que considera a este virus como una amenaza relevante para la salud pública.

La aparición de nuevos casos del virus Nipah en India refuerza la preocupación mundial ante patógenos con alta letalidad y potencial de propagación. La vigilancia constante, la información oportuna y la cooperación internacional son clave para contener brotes que representan una amenaza real para la salud global.

(Con información de El Universal y Carlos Martínez | VANGUARDIA)