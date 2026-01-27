Catean empresa por denuncias de fraude en trámites de pensión, en Nuevo León

México
/ 27 enero 2026
La empresa suma cinco denuncias en su contra por monto de 271 mil 300 pesos mexicanos

MONTERREY, NL.- Una empresa que ofrecía trámites para el incremento de pensiones del IMSS y devolución de AFORE fue cateada por una investigación por el delito de fraude, en Monterrey.

La Fiscalía Genera de Justicia de Nuevo León informo de la diligencia que se ejecutó este lunes en contra del negocio denominado “Grupo Pimex”, ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Venustiano Carranza, en el centro de la capital del estado.

“La diligencia deriva de una investigación por el delito de fraude, en la que presuntamente se ofrecían trámites para incremento de pensiones del IMSS y devolución de AFORE, solicitando dinero a las víctimas sin que los servicios fueran realizados”, indicó la autoridad estatal.

La empresa suma cinco denuncias en su contra por monto de 271 mil 300 pesos.

En el sitio se aseguraron como indicios: tres laptops, dos impresoras, un USB, una terminal de cobro bancario y documentación diversa con copias de INE.

La FGJNL precisó que la investigación continúa para el esclarecimiento de los hechos u la identificación de posibles responsables.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

