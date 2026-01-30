Liga de Chipre supera a La Liga MX; retrocede en ranking de la IFFHS y queda fuera del Top 20

En 2024 , México ocupaba la posición 18 , pero en el ranking más reciente descendió al puesto 22 , reflejando un desempeño internacional limitado durante 2025 , pese a algunos logros individuales de clubes.

El futbol mexicano recibió un duro golpe tras la publicación del ranking anual de la IFFHS , donde la Liga MX cayó varias posiciones y quedó relegada fuera de las ligas más competitivas del mundo.

Aunque Rayados de Monterrey tuvo una participación decorosa en el Mundial de Clubes, y Cruz Azul conquistó la Champions Cup, estos resultados no fueron suficientes para mantener a la Liga MX entre las mejores del planeta.

LIGAS MENORES SUPERAN AL FUTBOL MEXICANO

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es que la Liga MX quedó por debajo de campeonatos considerados de menor impacto mediático, como los de Chipre (20), Egipto (16), Japón (18) y Grecia (15).

Estos torneos no han registrado grandes triunfos internacionales recientes, lo que genera cuestionamientos sobre el rendimiento global del futbol mexicano en competencias continentales y mundiales.

En contraste, ligas como las de Costa Rica y Estados Unidos mostraron un crecimiento significativo:· Costa Rica subió del puesto 33 al 28· Estados Unidos avanzó del 49 al 40

EL DOMINIO DE EUROPA Y EL ASCENSO DE BRASIL

El Top 10 del ranking IFFHS está dominado por las ligas europeas, con la Premier League en el primer lugar, seguida por LaLiga de España.

Brasil se consolida como la mejor liga de América, ocupando el tercer puesto, mientras que Italia descendió del primero al cuarto lugar, reflejando la competitividad cambiante del futbol internacional.

Este panorama evidencia la creciente brecha entre los campeonatos latinoamericanos y las ligas europeas en términos de resultados, inversión y rendimiento internacional.

CHIPRE SUPERA A LA LIGA MX Y EL CASO MEMO OCHOA

Un dato simbólico es que la liga donde juega Guillermo “Memo” Ochoa, la Primera División de Chipre, aparece por encima de la Liga MX en el ranking IFFHS.

Mientras defiende la portería del AEL Limassol, Paco Memo Ochoa atraviesa una etapa clave de su carrera rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

El objetivo del arquero mexicano es mantenerse como titular en Europa para asegurar su lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana, dirigida por Javier “El Vasco” Aguirre, y disputar su sexto Mundial.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL RANKING IFFHS

· La Liga MX salió del Top 20 mundial tras caer al puesto 22

· Chipre supera por primera vez al campeonato mexicano en este ranking

· Brasil lidera el futbol de América

· Memo Ochoa podría jugar su sexto Mundial en 2026

El descenso de la Liga MX en el ranking de la IFFHS refleja un periodo de bajo impacto internacional y plantea retos urgentes para mejorar la competitividad del futbol mexicano. Mientras tanto, el camino de Memo Ochoa en Chipre simboliza el contraste entre la proyección individual y el momento colectivo del balompié nacional.