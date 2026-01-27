Detienen a 9 personas en Operativo Muralla en Doctor Coss, Nuevo León

México
/ 27 enero 2026
    Detienen a 9 personas en Operativo Muralla en Doctor Coss, Nuevo León
    Presuntos integrantes de un grupo armado que ingresó durante la madrugada de este lunes a territorio estatal, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en Doctor Coss. VANGUARDIA

Durante la operación se logró la detención de nueve hombres, así como el aseguramiento de nueve armas larga de fuego, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico

Monterrey, Nuevo León.- Presuntos integrantes de un grupo armado que ingresó durante la madrugada de este lunes a territorio estatal, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en Doctor Coss.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó de la detención de los presuntos a los cuales se les aseguraron armas largas y equipo táctico.

Derivado de labores de inteligencia, durante la mañana de este día se realizaron los patrullajes estratégicos y, en una zona despoblada, se localizó al grupo de civiles armados que, al verse superados, optaron por entregarse.

Durante la operación se logró la detención de nueve hombres, así como el aseguramiento de nueve armas larga de fuego, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico. El lugar quedó bajo el resguardo de la autoridades correspondientes.

Es necesario destacar que Doctor Coss forma parte de la frontera chica de Nuevo León y limita con el estado de Tamaulipas.

Crimen Organizado
Detenciones
Seguridad

Nuevo León

Fuerza Civil

