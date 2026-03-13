Trasladan a penal de máxima seguridad a familiares de Iván Archivaldo Guzmán y otros 14 reos de alto perfil

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México
/ 13 marzo 2026
    Trasladan a penal de máxima seguridad a familiares de Iván Archivaldo Guzmán y otros 14 reos de alto perfil
    Un operativo federal trasladó a 16 reos de alto perfil desde Puente Grande a penales federales; entre ellos familiares de Iván Archivaldo Guzmán vinculados a procesos por delincuencia organizada Fiscalía

Autoridades trasladaron a 16 reos de alto perfil de Puente Grande a penales federales; entre ellos familiares de Iván Archivaldo Guzmán ligados al crimen organizado

El gobierno del estado de Jalisco trasladó a 16 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil dentro de estructuras del crimen organizado, entre ellas Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, conocido como “El 7”, identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Ambos internos fueron movidos desde el Centro Federal de Reinserción Social No. 2 Puente Grande hacia una prisión federal de mayor seguridad como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y fuerzas federales.

El traslado se realizó junto con otros 14 reclusos considerados de alto riesgo, quienes enfrentan procesos judiciales por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada.

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TRASLADO INCLUYE REOS LIGADOS A DISTINTOS GRUPOS CRIMINALES

De acuerdo con información oficial, varios de los internos trasladados mantienen presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Beltrán Leyva Organization.

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, explicó que el operativo incluyó a personas privadas de la libertad que se encontraban tanto en el penal de Puente Grande como en otros centros penitenciarios estatales.

Según indicó el funcionario, todos los trasladados cuentan con perfiles asociados a estructuras del crimen organizado, lo que motivó su reubicación en instalaciones federales con mayores medidas de seguridad.

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PROCESOS JUDICIALES CONTRA FAMILIARES DE LÍDER DE LOS CHAPITOS

Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad enfrentan procesos judiciales por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambos han sido identificados como familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, considerado uno de los principales líderes de la facción conocida como “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades indicaron que el traslado se llevó a cabo conforme a protocolos de seguridad establecidos para internos catalogados de alto riesgo.

DOCE INTERNOS ENVIADOS A PENALES FEDERALES DE MÁXIMA SEGURIDAD

De acuerdo con la información oficial, 12 de los reclusos trasladados fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, considerado uno de los penales federales de mayor seguridad en el país.

Otros internos fueron distribuidos en distintos centros penitenciarios federales, tomando en cuenta su nivel de riesgo y las características de los procesos judiciales que enfrentan.

Las autoridades señalaron que estos movimientos forman parte de estrategias para fortalecer el control en los centros penitenciarios y reducir riesgos de seguridad.

SE REALIZÓ OPERATIVO COORDINADO CON FUERZAS FEDERALES

El traslado se realizó mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades señalaron que las medidas de seguridad se implementaron para garantizar el traslado seguro de los internos hacia los centros federales asignados.

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MOVIMIENTOS TRAS INCIDENTES RECIENTES EN PENAL DE JALISCO

Los traslados también se realizaron después de diversos hechos relacionados con la seguridad en centros penitenciarios del estado.

Entre estos eventos se encuentra un operativo de revisión efectuado en el Centro Integral de Justicia Regional Puerto Vallarta, donde previamente se registró la fuga de 23 reos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estatales indicaron que los movimientos de internos buscan reforzar las condiciones de control dentro del sistema penitenciario y prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad en los centros de reclusión.

Con información de El Financiero

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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