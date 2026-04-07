Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante

Los pulmones de un joven, de 19 años, que sufrió muerte cerebral en Celaya, Guanajuato, serán trasplantados a un hombre, de 60 años que reside en Nuevo León.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que personal médico y de Protección Civil del estado realizaron un operativo para el traslado de los órganos que servirán para dar una nueva oportunidad de vida a un hombre con diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática.

El receptor estaba en lista de espera para recibir el trasplante desde el pasado 27 de enero del año en curso.

El donante es un joven, residente de Celaya, que sufrió muerte cerebral y por eso se determinó donar sus órganos. El hombre era atendido en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, a donde viajó el equipo médico de la UMAE 34 en un vuelo privado para la procuración de los pulmones.

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Personal de Protección Civil del estado apoyó en el operativo para el traslado de los órganos tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey.