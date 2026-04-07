Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 abril 2026
    Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante
    Traslado de pulmones de Guanajuato a Nuevo León Fotos: cortesía
    Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante

Los pulmones fueron donados por la familia de un joven, de 19 años, que sufrió muerte cerebral

Los pulmones de un joven, de 19 años, que sufrió muerte cerebral en Celaya, Guanajuato, serán trasplantados a un hombre, de 60 años que reside en Nuevo León.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que personal médico y de Protección Civil del estado realizaron un operativo para el traslado de los órganos que servirán para dar una nueva oportunidad de vida a un hombre con diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática.

El receptor estaba en lista de espera para recibir el trasplante desde el pasado 27 de enero del año en curso.

El donante es un joven, residente de Celaya, que sufrió muerte cerebral y por eso se determinó donar sus órganos. El hombre era atendido en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, a donde viajó el equipo médico de la UMAE 34 en un vuelo privado para la procuración de los pulmones.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Personal de Protección Civil del estado apoyó en el operativo para el traslado de los órganos tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Donaciones
Hospitales

Localizaciones


Guanajuato
Nuevo León

Organizaciones


IMSS

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El SAT promete devoluciones más rápidas en 2026, pero el proceso depende de la precisión en la declaración. Errores mínimos pueden retrasar el depósito por semanas o incluso meses.

¿El SAT puede congelar mi dinero?... Guía para que recibas tu saldo a favor en tiempo récord en abril 2026
Pese a las advertencias de expertos, estos servicios se siguen promocionando agresivamente en redes sociales como curas para el estrés y la fatiga, sin rigor científico ni seguridad médica.

Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia
Erick Valencia, conocido como el 85, se declara culpable por narcotráfico.

Se declara culpable Erick Valencia, miembro fundador del CJNG, en Estados Unidos
El Parque Nacional Big Bend abarca 324 mil 153 hectáreas a lo largo de la frontera internacional con México y es la mayor porción protegida del desierto de Chihuahua en Estados Unidos.

Demandan al Gobierno de Trump por ocultar plan de muro fronterizo en parque natural
Las muertes del enfermero argentino Eduardo Betancourt, de 44 años, y el anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, ha reavivado las alarmas ante el uso de potentes fármacos.

¿Qué son las ‘Propofest’? Casos de sobredosis de fentanilo en Argentina que involucra a personal médico
Irán y Estados Unidos preparan negociaciones de paz en Pakistán

Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril
Fitch advierte que el alza del petróleo y la caída de mercados serían factores clave en este escenario.

Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch
Belicismo mundial

Belicismo mundial