Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

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México
/ 6 abril 2026
    Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
    El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey. CORTESÍA
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    El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey. CORTESÍA
    Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
    El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey. CORTESÍA
    Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
    El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey. CORTESÍA

La ruta recorrerá 396.3 kilómetros y pasará por Saltillo, Nuevo León y Nuevo Laredo

MONTERREY, NL.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey, así como siete estaciones y los edificios auxiliares de operación.

Lo anterior lo dio a conocer la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), este lunes a través de un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tren-saltillo-monterrey-va-a-ser-una-obra-molesta-para-la-ciudadania-trabajos-duraran-hasta-32-meses-NI19669884

Precisó que concluyó la licitación de dos tramos de la zona metropolitana de Monterrey y de cuatro estaciones, así como el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

“Se encuentra en proceso la licitación del tercer tramo de la zona metropolitana de Monterrey, siete estaciones y los edificios auxiliares”, precisó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-200-empresarios-de-coahuila-y-nuevo-leon-ser-proveedores-de-construccion-del-tren-de-pasajeros-BJ19545576

La ruta que contempla el recorrido Saltillo-Nuevo León- Nuevo Laredo estará integrada por 396.3 kilómetros y tendrá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios.

Actualmente, hay avances en trabajos de desmonte y despalme con maquinaria mayor dentro del derecho de vía actual. También se realizan trabajos de campo para desarrollo de ingeniería de detalles, trabajos de topografía y sondeos geotécnicos para diversas estructuras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-presiona-para-que-el-tren-lecheria-aifa-opere-el-29-de-marzo-pese-a-retraso-DP19610892

Además se labora en la operación y acondicionamiento de material rodante.

El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo León-Nuevo Laredo forma parte del primer paquete ferroviario de la actual administración junto con el proyecto del tren Querétaro-Irapuato.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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