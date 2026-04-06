Avanzan en Nuevo León trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

MONTERREY, NL.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, impulsado por el Gobierno Federal, está por iniciar la licitación de un tercer tramo en la zona metropolitana de Monterrey, así como siete estaciones y los edificios auxiliares de operación. Lo anterior lo dio a conocer la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), este lunes a través de un comunicado.

Precisó que concluyó la licitación de dos tramos de la zona metropolitana de Monterrey y de cuatro estaciones, así como el sistema de señalización, control y telecomunicaciones. “Se encuentra en proceso la licitación del tercer tramo de la zona metropolitana de Monterrey, siete estaciones y los edificios auxiliares”, precisó.

La ruta que contempla el recorrido Saltillo-Nuevo León- Nuevo Laredo estará integrada por 396.3 kilómetros y tendrá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios. Actualmente, hay avances en trabajos de desmonte y despalme con maquinaria mayor dentro del derecho de vía actual. También se realizan trabajos de campo para desarrollo de ingeniería de detalles, trabajos de topografía y sondeos geotécnicos para diversas estructuras.

Además se labora en la operación y acondicionamiento de material rodante. El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo León-Nuevo Laredo forma parte del primer paquete ferroviario de la actual administración junto con el proyecto del tren Querétaro-Irapuato.

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