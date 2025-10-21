Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL

El manejo inadecuado de combustible en un taller mecánico ocasionó un incendio de grandes proporciones que provocó la evacuación de unas 200 personas, dejó tres lesionados, unos 24 vehículos dañados y casas, en Santa Catarina, Nuevo León.

El siniestro fue reportado la tarde de este martes en la colonia Zimix en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 12 años de prisión a dos hombres por traslado de 137 migrantes, en Nuevo León

Protección Civil del estado reveló que el incendio se originó en el taller mecánico en donde se realizaban maniobras con tres tótems de diésel y cuando se derramó el contenido se ocasionó el incendio que alcanzó vehículos y viviendas del sector.

En primera instancia se evacuaron a 25 personas, de las cuales tres resultaron con quemaduras y síntomas de intoxicación. Entre ellas, una mujer de la tercera edad que fue trasladada para su atención médica al Issste Regional, un masculino que fue atendido en el lugar sin lesiones de gravedad y una femenina con malestares, pero también sin lesiones de gravedad.

Se contabilizaron ocho viviendas afectadas, 15 vehículos, tres camiones, cinco camionetas y una motocicleta.

Por su parte, el ayuntamiento de Santa Catarina informó de las causas del siniestro.

‘De acuerdo a las primeras investigaciones del Ministerio Público, Protección Civil de Santa Catarina y estatal, así como la Comisión Federal de Electricidad, en el taller se encontraban tres tótems, de los cuales trabajadores realizaban el trasvase de diésel hacia una bomba que al sobrecalentarse provocó una detonación que dio inicio al incendio’, informó la autoridad de Santa Catarina.

Dijo que el combustible se derramó y descendió por la calle Azucena de la colonia Jardines, incendiando vehículos y viviendas a su paso.

TE PUEDE INTERESAR: NL: acuden a comprar barbacoa para almorzar y terminar con lesiones de navaja

‘Lo que generó una movilización de los cuerpos de emergencia y finalizó en la evacuación de 200 vecinos en total’, señaló.

La CFE descartó que el incendio se debiera a un corto circuito.