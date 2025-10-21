Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL

México
/ 21 octubre 2025
    Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL
    Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL Fotos: cortesía
    Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL
    Trasvase de diésel en taller mecánico causa incendio de grandes proporciones en NL

El incidente provocó la evacuación de 200 personas, de las cuales 3 fueron hospitalizadas por quemaduras e intoxicación

El manejo inadecuado de combustible en un taller mecánico ocasionó un incendio de grandes proporciones que provocó la evacuación de unas 200 personas, dejó tres lesionados, unos 24 vehículos dañados y casas, en Santa Catarina, Nuevo León.

El siniestro fue reportado la tarde de este martes en la colonia Zimix en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 12 años de prisión a dos hombres por traslado de 137 migrantes, en Nuevo León

Protección Civil del estado reveló que el incendio se originó en el taller mecánico en donde se realizaban maniobras con tres tótems de diésel y cuando se derramó el contenido se ocasionó el incendio que alcanzó vehículos y viviendas del sector.

En primera instancia se evacuaron a 25 personas, de las cuales tres resultaron con quemaduras y síntomas de intoxicación. Entre ellas, una mujer de la tercera edad que fue trasladada para su atención médica al Issste Regional, un masculino que fue atendido en el lugar sin lesiones de gravedad y una femenina con malestares, pero también sin lesiones de gravedad.

Se contabilizaron ocho viviendas afectadas, 15 vehículos, tres camiones, cinco camionetas y una motocicleta.

Por su parte, el ayuntamiento de Santa Catarina informó de las causas del siniestro.

De acuerdo a las primeras investigaciones del Ministerio Público, Protección Civil de Santa Catarina y estatal, así como la Comisión Federal de Electricidad, en el taller se encontraban tres tótems, de los cuales trabajadores realizaban el trasvase de diésel hacia una bomba que al sobrecalentarse provocó una detonación que dio inicio al incendio’, informó la autoridad de Santa Catarina.

Dijo que el combustible se derramó y descendió por la calle Azucena de la colonia Jardines, incendiando vehículos y viviendas a su paso.

TE PUEDE INTERESAR: NL: acuden a comprar barbacoa para almorzar y terminar con lesiones de navaja

Lo que generó una movilización de los cuerpos de emergencia y finalizó en la evacuación de 200 vecinos en total’, señaló.

La CFE descartó que el incendio se debiera a un corto circuito.

Temas


Accidentes
incendios

Localizaciones


Nuevo León
Santa Catarina

Organizaciones


CFE

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?