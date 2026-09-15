Tratado de Aguas con EU reduce suministro; recibirá cerca de 308 millones de metros cúbicos menos

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México
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    Tratado de Aguas con EU reduce suministro; recibirá cerca de 308 millones de metros cúbicos menos
    Las comunidades agrícolas han reclamado participación en este tipo de decisiones. EL UNIVERSAL

40 mil hectáreas en los valles de Mexicali, en Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, podrían ser afectadas

México recibirá cerca de 308.4 millones de metros cúbicos menos de agua del río Colorado cada año durante 2027 y 2028, informó la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El acuerdo, contenido en el Acta 334, fue suscrito el pasado 2 de septiembre en El Paso, Texas, por la comisionada mexicana Adriana Reséndez y su contraparte estadounidense, Chad McIntosh, con la participación del secretario mexicano Manuel Morales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amilcar-olan-aparicio-se-enriquecio-con-contratos-en-el-gobierno-de-amlo-DE23506014

El Departamento del Interior de Estados Unidos confirmó la aprobación de ambos gobiernos.

Además, prevé consultas sobre recortes adicionales para 2028 si empeora la escasez.

Reséndez defendió la proporcionalidad entre ambos países. La disminución equivale a una sexta parte de la asignación anual mexicana establecida en el tratado de 1944; es decir, unos mil 850 millones de metros cúbicos.

Aplicando sólo ese recorte, quedarían unos mil 542 millones por año; en el bienio, la reducción sumaría 616.7 millones.El cálculo previsto por especialistas parte del volumen del tratado porque México ya recibe menos agua por acuerdos anteriores.

En este año se establecieron reducciones y aportaciones de ahorro, algunas recuperables, además de un programa adicional de conservación, de acuerdo con la asignación de 2026.

En los valles de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, esa reducción compromete el agua para sembrar. Alfonso Cortez, director del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, advirtió en entrevista pública que unas 40 mil hectáreas podrían afectarse; su estimación incorpora el recorte internacional y las reasignaciones internas hacia ciudades.

Las comunidades agrícolas han reclamado participación en este tipo de decisiones; en diciembre de 2025, Ana Quirino, comisariada del Ejido Sinaloa, y Magdalena Valdez, del Ejido Cucapá Mestizo, expusieron la disminución de caudales.

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