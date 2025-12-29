Sheinbaum expresa condolencias tras descarrilamiento del Tren Interoceánico y fija tres prioridades

/ 29 diciembre 2025
    La presidenta Claudia Sheinbaum envió condolencias por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, aseguró atención prioritaria a víctimas y familiares y afirmó que la investigación se realizará con rigor CUARTOSCURO

Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantiene coordinación con autoridades estatales y federales

Durante la conferencia matutina de este lunes, conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado el domingo en el estado de Oaxaca.

“Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias”, expresó la mandataria al abordar el tema, al tiempo que confirmó la presencia de autoridades federales en la zona.

Añadió que el gobierno federal se mantiene atento a la situación:“Estamos trabajando de manera coordinada para atender a todas las personas afectadas y acompañar a sus familias en este momento tan difícil”.

SE BRINDARÁ ATENCIÓN PRIORITARIA A VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES TRAS DESCARRILAMIENTO DE TREN INTEROCEÁNICO

Sheinbaum afirmó que la primera prioridad es garantizar la atención médica y el apoyo institucional a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas.

“Lo primero es atender a las víctimas y a sus familiares. Esa es nuestra prioridad número uno”, señaló.

La presidenta informó que en la zona se encuentran equipos de la Secretaría de Marina, del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE, y anunció que viajará a Oaxaca para sostener encuentros con las familias:“Más tarde yo me voy a trasladar para allá, a hablar con las familias”.

También destacó que se mantiene comunicación directa con las autoridades locales. “Estamos en coordinación con el gobierno del estado y las instituciones federales para asegurar que todas las personas reciban la atención necesaria”, afirmó.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO SE REALZARÁ CON RIGOR

La presidenta indicó que la segunda prioridad es esclarecer con rigor lo ocurrido.

“Es fundamental conocer con absoluta claridad qué fue lo que pasó”, dijo, y destacó la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la fiscalía estatal.

“Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente”, explicó.

También señaló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a cargo de Andrés Lajous, realiza una revisión técnica: “La agencia reguladora de transporte tiene por norma hacer una revisión. Ese análisis se está realizando de manera muy cuidadosa”.

Sheinbaum reiteró que el proceso se llevará a cabo con estricto apego a los protocolos: “Se están llevando a cabo todos los peritajes con las cadenas de custodia que se requieren”.

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL TREN INTEROCEÁNICO

Como tercer punto, la mandataria explicó que se trabaja para garantizar la seguridad del Tren Interoceánico y sus operaciones futuras.

“Tenemos que asegurarnos de que la vía y todo lo demás estén en condiciones para operar nuevamente”, señaló.

Indicó que este proceso se realiza en coordinación con la Secretaría de Marina y la agencia reguladora: “Son, en orden de importancia, las tres acciones que estamos desarrollando en coordinación con otras instituciones”.

Sheinbaum concluyó asegurando que el gobierno actuará con responsabilidad: “Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”.

INSTITUCIONES TRABAJAN DE MANERA COORDINADA PARA ATENDER ACCIDENTE DE TREN INTEROCEÁNICO

La presidenta destacó la colaboración entre dependencias federales y estatales tanto en la atención a las víctimas como en las investigaciones técnicas y ministeriales.

Recordó que desde el momento del accidente se movilizaron brigadas de atención y equipos especializados.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec dejó personas fallecidas y lesionadas, por lo que las autoridades mantienen despliegues de apoyo e investigación en la zona mientras continúan los trabajos para determinar oficialmente las causas del incidente.

Temas


Accidentes
Descarrilamiento
Muertes

Localizaciones


Oaxaca

Personajes


Claudia Sheinbaum

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

