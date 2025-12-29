Videos muestran momentos de terror que vivieron los pasajeros del Tren Interoceánico: ‘Ayúdennos, por favor’

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron heridas luego del descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El momento quedó grabado en video por diversos pasajeros del tren. El accidente ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre, cuando la Línea Z, con 241 pasajeros y nueve tripulantes, se dirigía de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos y se salió de las vías a la altura de Nizanda. En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por los propios pasajeros, en los que se observan los vagones volcados, así como escenas de confusión y llamados de auxilio. TE PUEDE INTERESAR: Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca

IMÁGENES CAPTAN LA REACCIÓN DE LOS PASAJEROS DEL TREN INTEROCEÁNICO TRAS EL DESCARRILAMIENTO En uno de los videos difundidos se aprecia el interior de un vagón volcado, donde varios pasajeros se encuentran recostados en el piso o entre los asientos desplazados. Se escuchan voces nerviosas que piden ayuda y tratan de organizarse para evacuar el tren. Algunas personas preguntan por sus pertenencias, mientras otras intentan localizar a familiares y compañeros de viaje. Entre los diálogos que quedaron registrados se escuchan frases como: - “¿Dónde vamos a ir?” - “Por ahí es la salida.” - “¿Mi teléfono dónde está, mi bolsa?” - “Ayúdennos, por favor.” - “Vamos a ayudarnos a salir.” También fue compartido otro clip en el que una mujer extranjera narra en inglés lo que observa, mientras una persona aplica primeros auxilios a una de las víctimas. En esas imágenes se observa que la puerta entre vagones presenta daños visibles tras el impacto.

QUÉ SE SABE SOBRE EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), el descarrilamiento ocurrió a la altura del kilómetro 230+290, en una zona de lomas y vegetación. El golpe provocó que varios vagones salieran de la vía férrea; uno de ellos quedó suspendido y otros dos cayeron por un talud de aproximadamente siete metros. SOBREVIVIENTES DECLARAN QUE TREN CIRCULABA A ALTA VELOCIDAD Testigos y sobrevivientes refirieron que el tren circulaba a alta velocidad momentos antes del accidente. Uno de los pasajeros relató: “Sentimos que el tren venía muy fuerte. No sabemos si se quedó sin freno... gracias a Dios estamos bien, un poco golpeados pero bien”. Otros pasajeros describieron un ambiente de pánico y desorientación tras el impacto, con personas tratando de salir y auxiliar a quienes permanecían en el interior. “Muchísima gente está ahí tirada. Dos vagones, tres vagones... Estamos tratando de sacar gente”, mencionó otro sobreviviente.