“Tu hermana tuvo un accidente”: así operan las estafas con voces clonadas por IA

La inteligencia artificial (IA) puede utilizarse para facilitar fraudes telefónicos mediante la imitación de voces de familiares y personas cercanas. Un creador de contenido en TikTok denunció un intento de estafa en el que una persona se hizo pasar por su hermana para solicitarle dinero por un supuesto accidente vial.

El usuario @edwields relató que recibió una llamada mientras veía videos en su celular. En la pantalla apareció un número que identificó como el de su hermana, por lo que contestó sin sospechar que podría tratarse de un engaño.

Durante la conversación, la persona aseguró que había chocado su automóvil, recibido una multa y necesitaba dinero para pagarla, además de cubrir el servicio de una grúa.

ASÍ INTENTARON ESTAFARLO CON UNA VOZ CLONADA

Según el testimonio compartido en redes sociales, la persona que llamó le pidió un depósito de emergencia de 10 mil pesos, con la promesa de devolverle el dinero ese mismo día.

Sin embargo, el joven comenzó a sospechar porque la historia no coincidía con la situación real de su hermana. Explicó que ella se encontraba de viaje con sus tíos, ya no estudiaba en la universidad y tampoco sabía manejar ni tenía automóvil propio.

Estas contradicciones le permitieron cuestionar la supuesta emergencia antes de realizar el depósito.

El caso muestra cómo los delincuentes pueden combinar información personal, llamadas telefónicas y herramientas de inteligencia artificial para crear situaciones de presión y conseguir transferencias de dinero.

¿CÓMO FUNCIONA LA CLONACIÓN DE VOZ CON IA?

La clonación de voz utiliza herramientas capaces de analizar grabaciones y generar una imitación de la forma de hablar de una persona. Dependiendo de la tecnología, una muestra relativamente breve puede ser suficiente para producir una voz sintética convincente.

El creador de contenido relacionó este tipo de fraude con los llamados Rage Call Centers o centros de llamadas de la furia, una práctica que describió como una estrategia para provocar reacciones de los usuarios y obtener muestras de su voz.

No obstante, una llamada insistente o molesta no demuestra por sí sola que exista un intento de clonación. También es importante evitar atribuir todos los fraudes telefónicos al uso de inteligencia artificial sin pruebas específicas.