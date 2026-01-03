Tunden a Samuel García en X por foto sin verificar de la detención de Nicolás Maduro

Usuario de X tundieron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por publicar una fotografía presuntamente falsa de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de su cuenta, el jefe del ejecutivo estatal publicó ‘A todos mis amigos de Venezuela, Dios con ustedes’, acompañado de una imagen de Maduro flaqueado por dos elementos uniformados.

Los comentarios en contra de García no se hicieron esperar porque los usuarios hicieron notar que es una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA).

‘Con todo respeto me parece que la emoción le ganó y publicaste contenido que no ha sido verificado. Busca la publicación de Donald Trump, no existe la foto de Maduro, es IA. Lo que sí es real son los bombardeos en Caracas’, indicó el usuario Bryan Mora.