Tunden a Samuel García en X por foto sin verificar de la detención de Nicolás Maduro

México
/ 3 enero 2026
El 3 de enero del 2026 se informó de un ataque y operativo militar de los Estados Unidos en territorio de Venezuela

Usuario de X tundieron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por publicar una fotografía presuntamente falsa de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de su cuenta, el jefe del ejecutivo estatal publicó ‘A todos mis amigos de Venezuela, Dios con ustedes’, acompañado de una imagen de Maduro flaqueado por dos elementos uniformados.

Los comentarios en contra de García no se hicieron esperar porque los usuarios hicieron notar que es una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA).

Con todo respeto me parece que la emoción le ganó y publicaste contenido que no ha sido verificado. Busca la publicación de Donald Trump, no existe la foto de Maduro, es IA. Lo que sí es real son los bombardeos en Caracas’, indicó el usuario Bryan Mora.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela

Por su parte, otro usuario de la plataforma escribió ‘Esa foto es falsa cómo es posible que una figura pública la comparta’.

Andale Pariente’ le pidió que primero diga lo que pasó con el agua de la Presa El Cuchillo en lugar de andar opinando ‘En lugar de esta opinando de otro país, mejor dinos qué pasó con el agua de la Presa El Cuchillo y déjate de payasadas’.

