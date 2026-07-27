Turismo de EU se aleja de México: Europa y Asia ganan terreno en las preferencias de viaje

El comportamiento refleja una tendencia de diversificación en los hábitos de viaje de los estadounidenses, quienes han incrementado sus visitas a países de Europa y Asia, regiones que ya superan los niveles de demanda registrados antes de la pandemia.

México continúa siendo el principal destino internacional para los turistas estadounidenses; sin embargo, su liderazgo enfrenta una creciente presión. Durante el primer semestre del año, la participación del país dentro de los viajes internacionales realizados por ciudadanos de Estados Unidos descendió a 18.1 por ciento , el nivel más bajo para un periodo similar desde 2019, de acuerdo con cifras de la International Trade Administration (ITA) .

La evolución del mercado muestra un cambio significativo respecto a 2021, cuando México concentró cerca del 40 por ciento de los viajes internacionales de los estadounidenses. Ese resultado estuvo impulsado por la decisión del gobierno mexicano de mantener abiertas sus fronteras al turismo durante la emergencia sanitaria por COVID-19, mientras numerosos países mantenían fuertes restricciones de ingreso.

Con la reapertura global iniciada en 2022, la ventaja competitiva temporal desapareció y México comenzó a perder participación de manera constante. Desde entonces, la cuota del país dentro del mercado estadounidense ha mostrado descensos año tras año durante el periodo enero-junio.

Especialistas atribuyen este comportamiento a una combinación de factores estructurales. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), considera que la disminución responde, principalmente, a la falta de una estrategia sólida de promoción internacional, así como al fortalecimiento del peso frente al dólar, situación que ha reducido la percepción de México como un destino económico para el visitante estadounidense.

A ello se suma la creciente competencia internacional. Diversos países europeos y asiáticos han incrementado sus campañas de promoción, ampliado la conectividad aérea y fortalecido su oferta turística, factores que han permitido atraer una mayor proporción de viajeros provenientes de Estados Unidos.

Otro elemento que continúa influyendo en la decisión de los visitantes es la percepción de inseguridad en algunas regiones del país. Aunque los principales destinos turísticos mantienen una elevada afluencia de viajeros, las alertas emitidas periódicamente por autoridades estadounidenses y la cobertura internacional sobre hechos de violencia afectan la imagen del destino y pueden influir en la elección de otros mercados.

También disminuyen las llegadas a México

Las cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), a través del sistema Datatur, respaldan esta tendencia. Entre enero y mayo ingresaron al país 5.6 millones de turistas estadounidenses, aproximadamente 500 mil menos que en el mismo periodo del año anterior.

Como consecuencia, la participación de Estados Unidos dentro del total de turistas internacionales que recibe México también disminuyó, al pasar de 61.8 a 58.8 por ciento en comparación anual.

Pese a esta reducción, Estados Unidos continúa siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor de turistas hacia México, seguido por Canadá. No obstante, especialistas consideran que mantener ese liderazgo requerirá fortalecer la promoción internacional, mejorar la percepción de seguridad y diversificar la oferta turística para responder a un entorno de competencia cada vez más intenso.

Perspectivas para el sector

Analistas del sector turístico señalan que, aunque la demanda de viajes internacionales por parte de los estadounidenses continúa creciendo, México necesita recuperar competitividad frente a destinos que han invertido de forma importante en promoción, infraestructura y experiencias de mayor valor agregado.

Entre los retos para los próximos años destacan la recuperación de mercados internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea, el impulso al turismo sostenible y una estrategia coordinada entre autoridades y sector privado para reposicionar al país como uno de los destinos más atractivos del continente.

Si bien el volumen de visitantes provenientes de Estados Unidos sigue siendo elevado, la tendencia descendente en su participación representa una señal de alerta para una de las industrias más importantes de la economía mexicana, responsable de millones de empleos y de una parte significativa de la captación de divisas.