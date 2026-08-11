UIF investiga al ‘Tío’, señalado como operador de una estructura ligada a ‘Los Chapitos’

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    UIF investiga al ‘Tío’, señalado como operador de una estructura ligada a ‘Los Chapitos’
    La UIF mantiene una investigación financiera de mayor alcance relacionada con Ricardo “N” y una estructura delictiva vinculada con “Los Chapitos”. Cuartoscuro

La UIF mantiene una investigación de mayor alcance sobre operaciones financieras relacionadas con Ricardo ‘N’ y una estructura ligada con ‘Los Chapitos’

Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Ricardo “N” en Mazatlán, Sinaloa, junto con otras cinco personas, durante un operativo realizado por autoridades federales.

Al presentar el informe de seguridad correspondiente a julio de 2026, el funcionario señaló que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionada con el detenido tiene un alcance mayor y que sus resultados serán dados a conocer posteriormente.

“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación mucho mayor que se hará de conocimiento más adelante”, declaró García Harfuch.

El secretario no detalló cuáles son las operaciones financieras que actualmente son objeto de revisión ni precisó si la investigación contempla únicamente a Ricardo “N” y a las otras cinco personas detenidas o si también incluye a otros integrantes de la estructura criminal.

Ricardo “N” es señalado como operador de una estructura vinculada con Los Chapitos

García Harfuch identificó a Ricardo “N” como uno de los principales operadores de una estructura delictiva relacionada con “Los Chapitos”.

El funcionario no especificó cuáles eran las funciones que presuntamente desempeñaba dentro de dicha organización ni proporcionó mayores detalles sobre su nivel de participación.

La detención ocurrió en Mazatlán como parte de un operativo en el que también fueron capturadas otras cinco personas. Durante las acciones, las autoridades aseguraron armas, drogas, vehículos, dinero en efectivo y equipos de comunicación y cómputo.

Autoridades aseguran armas, drogas y 100 mil dólares

Entre los objetos asegurados durante el operativo se encuentran dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargadores y cartuchos.

Las autoridades también decomisaron diversas dosis de metanfetamina, fentanilo y marihuana.

Como parte de las diligencias fueron asegurados equipos de telefonía y cómputo, aproximadamente 100 mil dólares en efectivo y dos vehículos.

Los inmuebles que fueron cateados y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que se encargará de incorporarlos a las carpetas de investigación correspondientes.

UIF mantiene una investigación independiente sobre operaciones financieras

Durante la presentación del informe de seguridad, García Harfuch explicó que las indagatorias financieras de la UIF tienen una dimensión distinta a la operación que derivó en las seis detenciones.

La autoridad federal no proporcionó detalles sobre las transacciones que están bajo análisis ni sobre las personas o empresas que podrían estar relacionadas con la investigación financiera.

El titular de la SSPC indicó que la información correspondiente será presentada posteriormente, una vez que las investigaciones permitan dar a conocer sus resultados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las cinco personas detenidas junto con Ricardo “N” enfrentan acusaciones específicas ni cuál sería su presunta función dentro de la estructura investigada.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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