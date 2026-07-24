UIF ya había denunciado ante la FGR a los 55 del CJNG antes de las sanciones de EU: Harfuch

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    UIF ya había denunciado ante la FGR a los 55 del CJNG antes de las sanciones de EU: Harfuch
    García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya había denunciado ante la Fiscalía General de la República a 55 personas y empresas presuntamente relacionadas con el CJNG. VANGUARDIA/ARCHIVO

Omar García Harfuch informó que la UIF presentó denuncias ante la FGR contra 55 personas y empresas vinculadas al CJNG antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones en su contra.

Durante su participación, el funcionario explicó que las acciones emprendidas por la UIF formaban parte de una estrategia coordinada con autoridades estadounidenses para atacar la estructura financiera de la organización criminal.

“La UIF denunció antes de la designación; ya había denunciado ante la FGR a estas mismas personas”, afirmó.

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COORDINACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

García Harfuch detalló que las investigaciones abarcan 55 sujetos, de los cuales 39 corresponden a personas físicas y 16 a personas morales, identificadas por las autoridades estadounidenses como parte de la red financiera del CJNG.

El titular de la SSPC explicó que las acciones realizadas por la UIF y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fueron planeadas previamente para ejecutarse de manera simultánea.

“Se coordina y se planean estas designaciones con antelación, con el fin de que sea una acción en conjunto”, señaló.

Según el funcionario, esta colaboración busca fortalecer las investigaciones y limitar las operaciones financieras que presuntamente sostienen a las organizaciones delictivas.

REFUERZAN EL COMBATE A LAS FINANZAS DEL CJNG

Harfuch indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortaleció el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, incrementando la coordinación con la FGR, la OFAC y el Centro Nacional de Inteligencia.

Explicó que esta estrategia pretende identificar tanto a los operadores financieros como a las empresas presuntamente utilizadas para realizar movimientos relacionados con el lavado de dinero.

Las declaraciones del secretario se dieron después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra integrantes de la presunta estructura financiera del CJNG, entre ellos familiares, operadores y diversas compañías señaladas por las autoridades estadounidenses.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN SOBRE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

El Gobierno de México reiteró que las investigaciones continúan y que las denuncias presentadas por la UIF forman parte de una estrategia enfocada en debilitar las capacidades financieras de las organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que el intercambio de información entre instituciones nacionales e internacionales ha permitido fortalecer las líneas de investigación relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.

De acuerdo con García Harfuch, la coordinación entre dependencias mexicanas y estadounidenses continuará como parte de las acciones para combatir las redes económicas que respaldan las actividades delictivas.

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DATOS CURIOSOS

· La UIF presentó las denuncias ante la FGR antes de que Estados Unidos anunciara las sanciones contra los presuntos integrantes de la red financiera del CJNG.

· Las investigaciones contemplan a 55 sujetos, integrados por 39 personas físicas y 16 personas morales.

· La estrategia fue coordinada entre la UIF, la FGR, la OFAC y el Centro Nacional de Inteligencia.

· Omar García Harfuch aseguró que las designaciones y denuncias fueron planeadas previamente para ejecutarse de manera conjunta entre ambos países.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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