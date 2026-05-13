‘Una ficción del tamaño del universo’... Sheinbaum desmiente a CNN sobre la operación de agentes de la CIA en México

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    ‘Una ficción del tamaño del universo’... Sheinbaum desmiente a CNN sobre la operación de agentes de la CIA en México
    La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la CIA en México y aseguró que la información es falsa y sensacionalista. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “mentirosa” una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la CIA en México y acusó intentos de confrontación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió públicamente una publicación difundida por CNN en la que se señalaba la presunta participación de agentes de la CIA en operaciones dentro del territorio mexicano. Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó la información como “sensacionalista” y aseguró que la narrativa presentada carece de sustento legal y factual.

Durante su participación en La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum aseguró que la colaboración entre México y Estados Unidos en temas de seguridad se encuentra regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que rechazó la posibilidad de operaciones ilegales por parte de agencias extranjeras.

“Es absolutamente falso”, afirmó la mandataria al responder a los cuestionamientos sobre la publicación. Más adelante ironizó con la frase: “Una ficción del tamaño del universo”, al referirse al contenido difundido por la cadena estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnn-liga-explosion-cerca-del-aifa-en-la-que-murio-el-payin-a-la-cia-harfuch-rechaza-version-FB20651499

LA PRESIDENTA ACUSA INTENTOS DE GENERAR CONFRONTACIÓN

La mandataria sostuvo que este tipo de publicaciones no son casuales y señaló que existen grupos interesados en deteriorar la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Según dijo, algunos sectores políticos y mediáticos buscan construir escenarios de confrontación mediante información distorsionada sobre narcotráfico y seguridad.

“Hay grupos en Estados Unidos y grupos aquí en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México”, expresó durante la conferencia.

Sheinbaum también criticó publicaciones realizadas por The New York Times, medio al que acusó de alimentar narrativas que, desde su perspectiva, exageran o deforman la realidad sobre la violencia en México y el combate al crimen organizado.

“Le apuestan a una mala relación para la intervención de Estados Unidos en México”, señaló la presidenta al hablar sobre sectores conservadores que, según afirmó, promueven una visión intervencionista respecto a los asuntos internos del país.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL SÍ EXISTE, PERO BAJO LA LEY

La presidenta aclaró que sí existen mecanismos legales de cooperación con agencias estadounidenses, aunque estos operan bajo límites establecidos por la legislación mexicana. Explicó que ciertos funcionarios extranjeros cuentan con acreditaciones específicas para realizar tareas concretas y delimitadas.

“Solamente están acreditados para realizar tareas perfectamente determinadas por la ley”, explicó Sheinbaum al intentar diferenciar entre cooperación institucional y operaciones clandestinas como las sugeridas en la publicación.

Además, destacó que incluso la propia vocera de la CIA desmintió la información difundida por CNN, situación que utilizó como argumento para reforzar su postura sobre la falsedad de la nota periodística.

• La colaboración internacional está regulada por ley

• Sheinbaum negó operaciones ilegales de la CIA

• CNN fue acusada de construir una narrativa “mentirosa”

• La presidenta habló de intentos de confrontación bilateral

El tema ocurre en un contexto de constante cooperación entre México y Estados Unidos en asuntos relacionados con migración, seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, áreas que históricamente han generado tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

EL CASO CHIHUAHUA Y LA DISCUSIÓN SOBRE SOBERANÍA

Aunque negó las acusaciones difundidas por CNN, la presidenta sí reconoció preocupación por un caso reciente ocurrido en Chihuahua, donde ciudadanos estadounidenses participaron en un operativo estatal, situación que consideró una posible violación legal.

La mandataria subrayó que ese tipo de hechos no deben normalizarse y reiteró que cualquier participación extranjera dentro del país debe apegarse estrictamente a las leyes mexicanas y respetar la soberanía nacional.

El debate reavivó la discusión pública sobre el papel de agencias estadounidenses en territorio mexicano, un tema que históricamente ha generado controversia política y diplomática en ambos lados de la frontera.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de rechazar cualquier narrativa que sugiera operaciones encubiertas extranjeras fuera de los mecanismos de cooperación oficialmente establecidos entre las dos naciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-fiscalia-del-estado-de-mexico-que-explosion-en-tecamac-haya-sido-trabajo-de-la-cia-PB20651925

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POLÉMICA ENTRE MÉXICO Y CNN

• La frase “Una ficción del tamaño del universo” fue utilizada por Claudia Sheinbaum para ironizar sobre la publicación.

• La CIA, fundada en 1947, es una de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos.

• México y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación en seguridad desde hace varias décadas.

• La Ley de Seguridad Nacional regula la presencia y actividades de agentes extranjeros en territorio mexicano.

• El caso mencionado en Chihuahua involucra la posible participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo estatal.

• Las tensiones sobre soberanía y seguridad bilateral han sido constantes en la relación entre ambos países.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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