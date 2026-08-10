UNAM: 43 mil 619 aspirantes ya tienen cita para el Examen de Control Presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que 43 mil 619 aspirantes, equivalentes al 74.3 por ciento del total, ya cuentan con fecha, sede y horario para presentar el Examen de Control Presencial correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura 2026. De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), las citas comenzaron a asignarse desde las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y, hasta las 15:00 horas de este domingo 9 de agosto, cerca de tres de cada cuatro aspirantes ya habían completado este procedimiento.

PLATAFORMA PARA GENERAR CITAS SEGUIRÁ HABILITADA La UNAM señaló que la plataforma TU SITIO permanecerá habilitada de manera permanente para que las personas aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada sede. La universidad indicó que, por primera vez, se habilitaron tres sedes foráneas, con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior a jóvenes de distintas entidades del país. En caso de dudas relacionadas con el proceso, la institución puso a disposición de los aspirantes el correo electrónico concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

¿POR QUÉ LA UNAM REALIZARÁ UN EXAMEN DE CONTROL PRESENCIAL? El Examen de Control Presencial se implementará después de que la UNAM detectara inconsistencias durante el concurso de selección para el ingreso a licenciatura 2026, cuya aplicación se realizó por primera vez completamente en línea entre mayo y junio. La convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 fue publicada el 12 de enero. En ella se estableció que la evaluación se realizaría mediante una modalidad completamente digital. Sin embargo, durante el proceso surgieron situaciones que llevaron a la universidad a realizar una revisión. ASPIRANTES REPORTARON AUMENTO EN ACIERTOS MÍNIMOS El 16 de julio, un día antes de la publicación oficial de los resultados, diversos aspirantes comenzaron a reportar un incremento en los puntajes mínimos requeridos para ingresar a distintas carreras. Entre los casos señalados estuvo Médico Cirujano, de la Facultad de Medicina, cuyo puntaje mínimo pasó de 114 aciertos en 2025 a 117 de un total de 120 en 2026. En Arquitectura, impartida en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, el puntaje mínimo reportado pasó de 98 a 108 aciertos. Para Derecho, de la Facultad de Derecho, se requirieron 105 aciertos, 16 más que el año anterior.

UNAM DETECTÓ PRÁCTICAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO El 6 de julio, la Universidad informó que había presentado una denuncia penal luego de identificar presuntas prácticas ilegales relacionadas con la oferta de servicios fraudulentos para sustentar el examen de selección. Posteriormente, algunos aspirantes señalaron que habían sido convocados para presentar nuevamente la evaluación de manera presencial debido a presuntas irregularidades detectadas en sus casos. Ante los señalamientos, el 21 de julio el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección. Tras la revisión de los resultados y la confirmación de inconsistencias, la institución anunció la aplicación de un Examen de Control Presencial para continuar con el proceso de ingreso a licenciatura. La UNAM indicó que el procedimiento de asignación de citas continúa y que las personas aspirantes deberán consultar TU SITIO para conocer la fecha, sede y horario que les correspondan.