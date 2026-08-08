Desechan primer amparo contra suspensión de examen de la UNAM en Ciudad de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Desechan primer amparo contra suspensión de examen de la UNAM en Ciudad de México
    La autonomía de la UNAM permite de una independencia para determinar sus respectivos términos y condiciones en que desarrollarán sus servicios. CUARTOSCURO

Se deshecho este recurso jurídico ya que no aceptar a una persona como alumno no constituye un acto de autoridad impugnable por la normatividad de cada plantel educativo

El primer juicio de amparo contra la suspensión del examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debido a irregularidades, fue desechado por un juez federal.

Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, desestimó dicho recurso presentado el pasado 4 de agosto por Brenda Haydde Balderas García, quien acreditó esta prueba de ingreso, en contra la decisión del rector Leonardo Lomelí Venegas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/territorium-life-empresa-que-fallo-en-aplicar-examen-de-la-unam-presume-exito-en-eu-y-presencia-en-15-paises-JH22708313

Lo anterior, al determinar que las universidades públicas gozan de independencia con el fin de establecer los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su persona, con base en un criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

RESPUESTA JUDICIAL ARGUMENTA QUE NO PROCEDE AMPARO

”Visto el contenido de la demanda, este órgano jurisdiccional considera que, conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, porque se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, en tanto que sobre casos como éste existe criterio jurisprudencial temático de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual dejó establecido que las universidades públicas que gozan de independencia para determinar por sí solas los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presta, así como los requisitos de ingreso y promoción, y de permanencia de su personal”.

”De manera que actos como la denegación para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en la normatividad de la escuela respectiva, de manera que solamente puede considerarse como alumno al aspirante que, cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido expresamente admitido y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica”, argumentó.

Lo que significa que Rivera González declaró improcedente la demanda de garantías debido a que Balderas García aún no es alumna de la Máxima Casa de Estudios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amparo
Educación
Examenes

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


UNAM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel

‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel
Érik Lira tiene en sus manos la última decisión para concretar su salida de Cruz Azul con destino al Al Jazira.

Bombazo por Érik Lira: Cruz Azul acuerda con Al Jazira una venta de hasta 14 mdd
Prácticamente Omán e Irán disponen del control total del Estrecho de Ormuz, por lo que un acuerdo entre ambas naciones podría encontrar una nueva lógica en esta vía marítima.

Irán podría tener un acuerdo con Omán para el control de Ormuz
Jorge Messi fue el principal consejero y representante de Lionel durante gran parte de su exitosa carrera.

Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años: adiós al hombre detrás de la leyenda
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
Ivonne González y Samantha Calvillo marcaron los goles con los que Santos Femenil derrotó a Gallos en La Corregidora.

Santos Femenil da golpe en La Corregidora y vence 2-1 a Querétaro
El monzón mexicano generará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, mientras el norte del país tendrá temperaturas superiores a 45 °C.

Monzón mexicano y onda tropical 25 azotarán con lluvias intensas y granizo a varios estados de México
De izquierda a derecha, quien esto escribe a mis 22 años; el general Paul Tibbets y Victor Agather, afuera del restaurante en Harlingen, Texas.

Cuando conocí al hombre que cambió la historia