UNAM concluye sin incidentes examen de control en León y Oaxaca; sigue prueba en Tijuana y CDMX
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
De acuerdo con la institución, en León asistieron mil 717 personas durante los dos días de aplicación, mientras que en Oaxaca se presentaron 894 jóvenes registrados
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó sin contratiempos la aplicación del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca, donde en conjunto participaron 2 mil 611 aspirantes.
De acuerdo con la institución, en León asistieron mil 717 personas durante los dos días de aplicación, mientras que en Oaxaca se presentaron 894 jóvenes registrados.
Las y los aspirantes resolvieron una prueba digital de 120 reactivos mediante tabletas sin conexión a internet, bajo supervisión presencial permanente.
La máxima casa de estudios informó que el proceso continuará el próximo domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y posteriormente del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, como parte de la estrategia implementada tras la revisión del proceso de admisión a licenciatura.
En Tijuana se realizarán dos turnos, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. En la Ciudad de México habrá tres turnos diarios: de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
La UNAM recordó que el portal “Tu Sitio” permanece habilitado para que las y los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha programada para la aplicación del examen en cada sede.