$!UNAM concluye sin incidentes examen de control en León y Oaxaca; sigue prueba en Tijuana y CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó sin contratiempos la aplicación del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca, donde en conjunto participaron 2 mil 611 aspirantes. De acuerdo con la institución, en León asistieron mil 717 personas durante los dos días de aplicación, mientras que en Oaxaca se presentaron 894 jóvenes registrados.

Las y los aspirantes resolvieron una prueba digital de 120 reactivos mediante tabletas sin conexión a internet, bajo supervisión presencial permanente. La máxima casa de estudios informó que el proceso continuará el próximo domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y posteriormente del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, como parte de la estrategia implementada tras la revisión del proceso de admisión a licenciatura.

En Tijuana se realizarán dos turnos, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. En la Ciudad de México habrá tres turnos diarios: de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La UNAM recordó que el portal “Tu Sitio” permanece habilitado para que las y los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha programada para la aplicación del examen en cada sede.

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