Falta el 53% de los convocados al examen de la UNAM en Oaxaca

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    Falta el 53% de los convocados al examen de la UNAM en Oaxaca
    En Oaxaca, el examen se aplicó el jueves 13 de agosto y fueron convocados mil 920 estudiantes. Cuartoscuro

En Guanajuato, solo 42.2 por ciento de los 2 mil 777 estudiantes convocados presentó el examen

CDMX.- Más de la mitad de los aspirantes convocados al examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no acudió a presentar la prueba en Guanajuato y Oaxaca.

En Guanajuato, solo 42.2 por ciento de los 2 mil 777 estudiantes convocados presentó el examen, mientras que en Oaxaca acudió el 46.56 por ciento de los mil 920 aspirantes que se esperaban.

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“En la ciudad del estado de Guanajuato, en total, en los dos días, asistieron mil 717 personas, en tanto que en la segunda entidad se presentaron 894 aspirantes registrados”, detalló la Universidad a través de un comunicado.

HISTORIA SE REPITE EN OTRAS SEDES

En León, la aplicación estaba prevista para los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, con 2 mil 777 aspirantes convocados. Finalmente, acudieron 1 mil 717, equivalentes al 42.2 por ciento.

En Oaxaca, el examen se aplicó el jueves 13 de agosto y fueron convocados mil 920 estudiantes. Sin embargo, solo se presentaron 894, es decir, el 46.56 por ciento.

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El examen de control fue adoptado por la UNAM luego de que se detectara un incremento anormal en el número de aciertos en la más reciente prueba de ingreso a nivel licenciatura, aplicada por primera vez de manera virtual para la modalidad escolarizada.

La Universidad estableció la aplicación del examen en cuatro sedes a lo largo de la República, en un proceso que implicó mayores gastos y gestiones para los aspirantes.

FALTAN CDMX Y BAJA CALIFORNIA

La prueba consta de 120 reactivos y se aplica de manera digital, pero presencial. Aún queda pendiente su aplicación en Baja California y en la Ciudad de México.

En Baja California, se aplicará el próximo domingo 16 de agosto en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

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En la Ciudad de México, se aplicará los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19, en tres turnos: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

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