Falta el 53% de los convocados al examen de la UNAM en Oaxaca

CDMX.- Más de la mitad de los aspirantes convocados al examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no acudió a presentar la prueba en Guanajuato y Oaxaca. En Guanajuato, solo 42.2 por ciento de los 2 mil 777 estudiantes convocados presentó el examen, mientras que en Oaxaca acudió el 46.56 por ciento de los mil 920 aspirantes que se esperaban.

“En la ciudad del estado de Guanajuato, en total, en los dos días, asistieron mil 717 personas, en tanto que en la segunda entidad se presentaron 894 aspirantes registrados”, detalló la Universidad a través de un comunicado. HISTORIA SE REPITE EN OTRAS SEDES En León, la aplicación estaba prevista para los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, con 2 mil 777 aspirantes convocados. Finalmente, acudieron 1 mil 717, equivalentes al 42.2 por ciento. En Oaxaca, el examen se aplicó el jueves 13 de agosto y fueron convocados mil 920 estudiantes. Sin embargo, solo se presentaron 894, es decir, el 46.56 por ciento.

El examen de control fue adoptado por la UNAM luego de que se detectara un incremento anormal en el número de aciertos en la más reciente prueba de ingreso a nivel licenciatura, aplicada por primera vez de manera virtual para la modalidad escolarizada. La Universidad estableció la aplicación del examen en cuatro sedes a lo largo de la República, en un proceso que implicó mayores gastos y gestiones para los aspirantes. FALTAN CDMX Y BAJA CALIFORNIA La prueba consta de 120 reactivos y se aplica de manera digital, pero presencial. Aún queda pendiente su aplicación en Baja California y en la Ciudad de México. En Baja California, se aplicará el próximo domingo 16 de agosto en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

En la Ciudad de México, se aplicará los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19, en tres turnos: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.