Urge ANUIES recursos para aguinaldos, ante situación financiera

México
/ 5 diciembre 2025
    Urge ANUIES recursos para aguinaldos, ante situación financiera
    Aseguró que, como no se dieron aumentos presupuestarios en los últimos seis años, se ha generado un déficit de unos 50 mil 400 millones de pesos. FOTO: REFORMA

Anunció que acordaron mesas de trabajo para buscar soluciones a la problemática presupuestal

Ante la situación financiera que enfrentan instituciones de educación superior, integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) urgieron ayer a ampliar el presupuesto asignado para garantizar el pago a docentes, entre ellos, el aguinaldo.

Tras una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el presidente de la ANUIES, Luis González Placencia, anunció que acordaron mesas de trabajo para buscar soluciones a la problemática presupuestal.

“Finalmente, la Secretaría de Hacienda nos abre un espacio para exponer problemas que tienen que ver con que el incremento del presupuesto que se otorgó este año, del 1.3%, está por debajo del 4.8% que se ha considerado para la inflación del año siguiente”.

“Eso significa que estamos empezando el año con un déficit de 3%, que seguramente se incrementará”, expuso González Placencia.

Aseguró que, como no se dieron aumentos presupuestarios en los últimos seis años, se ha generado un déficit de unos 50 mil 400 millones de pesos.

Sobre las condiciones laborales, dijo que con el incremento al salario mínimo se debe ver también reflejado en los fondos asignados para el sector educativo.

La ANUIES propone que el sustento de las universidades no sólo salga del presupuesto federal, sino que también pueda ser producto de sinergias con organizaciones empresariales del país.

En la reunión estuvieron presentes además la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Galván; el rector de la Universidad Autónoma de Colima, Christian Torres, y el Rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar.

