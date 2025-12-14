Urgen acciones por sequía tras acuerdo de agua con Estados Unidos

Luego de que se dio a conocer que México entregará 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos a partir de la semana que inicia mañana, el Consejo Consultivo del Agua advirtió que la sequía generará mayores estragos en el norte del País y urgió a tomar acciones.

La organización hizo un llamado a incrementar la inversión para el manejo del líquido con medidas como la tecnificación del campo, esquemas eficientes de recuperación de agua y la actualización de normas que fomenten el reúso y regeneración de agua.

‘Dado que en el norte del País se enfrentarán escenarios cada vez más complejos derivados de las sequías y, por tanto, de menor disponibilidad de agua superficial, se requieren planes que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos de la sequía’, señala el pronunciamiento divulgado ayer.

‘Exhortamos al Gobierno federal para hacer un esfuerzo mayúsculo’, demandó.

El viernes, la Cancillería mexicana y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dieron a conocer que se alcanzó un entendimiento bilateral por el que México se comprometió a entregar el líquido adeudado antes del 31 de enero.

El Consejo Consultivo del Agua es un organismo de la sociedad civil, reconocido en la Ley de Aguas Nacionales, en el que participan expertos del tema hídrico, científicos, académicos, organizaciones sociales y grandes usuarios del agua.