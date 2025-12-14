Urgen acciones por sequía tras acuerdo de agua con Estados Unidos

México
/ 14 diciembre 2025
    Urgen acciones por sequía tras acuerdo de agua con Estados Unidos
    El viernes, la Cancillería mexicana y el Departamento de Agricultura de EU dieron a conocer que se alcanzó un entendimiento bilateral por el que México se comprometió a entregar el líquido adeudado antes del 31 de enero. FOTO: REFORMA

A causa de la falta de acuerdo binacional, la administración presidencial de los Estados Unidos amenazó con aranceles a México

Luego de que se dio a conocer que México entregará 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos a partir de la semana que inicia mañana, el Consejo Consultivo del Agua advirtió que la sequía generará mayores estragos en el norte del País y urgió a tomar acciones.

La organización hizo un llamado a incrementar la inversión para el manejo del líquido con medidas como la tecnificación del campo, esquemas eficientes de recuperación de agua y la actualización de normas que fomenten el reúso y regeneración de agua.

Dado que en el norte del País se enfrentarán escenarios cada vez más complejos derivados de las sequías y, por tanto, de menor disponibilidad de agua superficial, se requieren planes que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos de la sequía’, señala el pronunciamiento divulgado ayer.

Exhortamos al Gobierno federal para hacer un esfuerzo mayúsculo’, demandó.

El viernes, la Cancillería mexicana y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dieron a conocer que se alcanzó un entendimiento bilateral por el que México se comprometió a entregar el líquido adeudado antes del 31 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdo de pago de agua podría afectar a productores de Coahuila y otros estados

El Consejo Consultivo del Agua es un organismo de la sociedad civil, reconocido en la Ley de Aguas Nacionales, en el que participan expertos del tema hídrico, científicos, académicos, organizaciones sociales y grandes usuarios del agua.

Temas


Agua
Sequia

Localizaciones


Estados Unidos
México

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

