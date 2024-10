Usó Alonso Ancira firmas falsas para engañar en acuerdo reparatorio con Pemex

En un intento por no ir a la cárcel, Ancira firmó con Pemex y PTI un acuerdo reparatorio el 19 de abril de 2021, mediante el mismo se obligó a AHMSA a pagarles 216 millones 664 mil 40 dólares en tres exhibiciones.

“ Sí, en la 4T presumían por todo lo alto que Ancira no se iba inmune, pues pagará 216 mdd en cuatro años. Que sólo había que esperar el trámite administrativ o”, recordó la columnista.

El pasado 9 de febrero de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Ancira había decidido no acogerse “al criterio de oportunidad como buscaba el criminal confeso y difamador de Emilio Lozoya” . Después de que López Obrador dio luz verde “a la reparación del daño, como lo permite hacer el nuevo sistema penal acusatorio”.

Alonso Ancira, ex presidente del consejo de Administración de Altos Hornos de México, “usó un poder falso para transmitir sus acciones de GAN al fideicomiso GAN Shares Trust” , reveló la periodista Lourdes Mendoza.

“En dicho acuerdo reparatorio, Alonso Ancira apareció representando a Ahmsa, así como también representando a la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Arturo y Guillermo Ancira Elizondo, a Jorge Alberto y a María de Lourdes Ancira Elizondo; todos ellos accionistas de Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora de Ahmsa”, precisa Mendoza.

Siendo así, explicó la columnista Mendoza, que Ancira se comprometió a crear un “fideicomiso de garantía al que debía transmitirse la propiedad de diversos bienes muebles e inmuebles, incluyendo, ojo eh, 99% de las acciones de GAN”.

Debido a que Ancira Elizondo no es “el único accionista de GAN”, se requería que los otros accionistas dieran su aval a “la promesa de pago de 216 mdd o, en su caso, que Alonso tuviera la capacidad para representarlos y obligarlos”, indicó la periodista.

“Tras firmar el acuerdo es como se da la liberación, aunque tardía, de Alonso Ancira del Reclusorio Norte, pues –y aunque no están para saberlo– la ‘4T’ le prometió que no pisaría la cárcel, pero no fue así. Algo se enredó en el trámite administrativo entre la FGR de Gertz y Pemex del agrónomo Oropeza, hoy premiado con el Infonavit”, explica Mendoza.

Una vez que Ancira fue puesto en libertad, se fue a San Antonio, Texas, ya estando instalado, el 20 de agosto de 2021, creó el fideicomiso GAN Shares Trust por medio del cual transfirió a la fiduciaria Wendy Ann Madden “la titularidad de las acciones representativas de 55% del capital social de GAN”.

En este fideicomiso, Ancira aparece de nueva cuenta “representando a la sucesión testamentaria a bienes de Manuel Arturo y Guillermo Ancira Elizondo, a Jorge Alberto y a María de Lourdes Ancira Elizondo”, precisa Mendoza.

Los pagos que Ancira obligó a Ahmsa a realizar “fueron cubiertos parcialmente”, debido a que no se cumplió con el tercero, que el más grande. Sin embargo alcanzó un acuerdo con Pemex y PTI con el fin de conseguir una prórroga, con lo que el vencimiento del tercer pago pasó del 30 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024.

ANCIRA COMETE OTRO DELITO

“Pues Alonso dejará a AMLO, a Pemex, a Sener y al segundo piso de la ‘4T’ chiflando en la loma al cometer otro delito”, indicó Mendoza.

En la “audiencia de emergencia” que se llevó acabo el 11 de octubre del año encurso, “con la causa número 2024CI23138”, misma en la que se presentaron las pruebas, una jueza de la Corte de Distrito 166º en el condado de Bexar, Texas, resolvió que”los promoventes mostraron evidencia de que Alonso Ancira Elizondo” utilizó “un poder falso para transmitir sus acciones de GAN al fideicomiso GAN Shares Trust, por lo que concedió una orden de restricción temporal”, con lo que se impide a “la fiduciaria (Wendy Ann Madden), a los beneficiarios (Pemex y PTI) y a Alonso Ancira Elizondo, de usar, vender, ejecutar o disponer de las acciones de GAN que fueron ilícitamente transmitidas al fideicomiso GAN Shares Trust”, detalló la periodista.

Con lo anterior queda evidente que, cuando Ancira firmó dicho “acuerdo reparatorio” y cuando se firmó “el fideicomiso GAN Shares Trust”, engaño al gobierno mexicano, ya que les hizo creer que “tenía representación de terceras personas para comprometer su patrimonio a fin de garantizar los pagos a que se obligó”, concluyó Mendoza.