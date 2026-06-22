Demandan transparencia en ajustes al Tren Interoceánico

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    Demandan transparencia en ajustes al Tren Interoceánico
    El descarrilamiento del Tren, ocurrido en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, dejó 14 personas fallecidas y casi 100 lesionadas. Cuartoscuro

Legisladores de oposición argumentan su exigencia a fin de evitar las negligencias que ocasionaron el descarrilamiento

CDMX.- Diputados de Oposición demandaron al gobierno federal transparencia en los ajustes que tendrá el trazo del Tren Interoceánico a fin de evitar las negligencias que ocasionaron el descarrilamiento de diciembre pasado, por el que murieron 14 personas.

El diputado del PAN, Daniel Chimal, pidió la creación de un Comité Técnico de Vigilancia para las obras de reajuste del Tren Interoceánico con el objetivo de que las nuevas intervenciones a una de las obras emblemáticas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se lleven a cabo bajo estricto escrutinio público y criterios de máxima publicidad.

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Chimal comentó que el cambio de trazo es de alrededor de 70 kilómetros, lo que tendrá un costo millonario que se sumará a los 18 mil millones de pesos ya invertidos, además de que el proyecto ha sido insostenible, porque sólo ha generado 15.1 millones de pesos en los últimos siete años.

DEMANDAN INFORMAR

El legislador comentó que esta etapa se debe exponer al dominio público, incluidos los contratos, los programas de obra y plazos, a fin de que tengan información los colectivos ambientalistas y expertos en la materia.

En la construcción del Tren Interoceánico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordó, hubo corrupción, desaseo, malversación y fallas mecánicas de inicio, siendo el descarrilamiento de diciembre del año pasado el más reciente.

En diciembre pasado, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, dejó 14 personas fallecidas y casi 100 lesionadas.

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Grupo Reforma publicó este lunes que luego de que el Gobierno federal anunció que cambiará trazos del Tren Interoceánico tras el trágico accidente del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, especialistas calculan que el cambio tardaría un año más.

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el gobierno federal aún no cuenta con el proyecto ejecutivo concluido ni con los derechos de vía necesarios para modificar el tramo de curvas pronunciadas del Tren Interoceánico donde ocurrió el accidente ferroviario de diciembre pasado.

GOBIERNO ‘BLINDÓ’ LA VERDAD

El legislador subrayó que el Gobierno intentó controlar la crisis montando culpas operativas, pero blindando la verdad y negándose a entregar a la justicia los nombres de los funcionarios responsables.

“Aquellos funcionarios de Morena que trazaron la vía, que burlaron los procesos ambientales, que ignoraron los estudios de suelo y los análisis de impacto ambiental también”, dijo.

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La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes, lamentó que las modificaciones lleguen tras la tragedia de diciembre pasado, en la que hubo pérdidas humanas, aunque llamó la atención sobre el hecho de que todavía no exista un proyecto ejecutivo listo, aun cuando el tema ferroviario es una prioridad del gobierno federal.

“Lo que genera dudas es que si desde el inicio se sabía de lo complicado que eran ciertos tramos, ¿por qué en su momento se autorizó la construcción del corredor en esas zonas, si se supone que ya sabían que eran demasiado riesgosas? Por desgracia, es la clase de dudas que genera desconfianza”, expresó.

NEGLIGENCIAS EN EL TRAZADO DEL TREN

Reyes mencionó que la serie de negligencias en el trazado original del Tren Interoceánico generan dudas sobre las garantías de seguridad para los pasajeros en las modificaciones anunciadas.

Ante ello, demandó transparencia, porque adicional al tema de seguridad, los costos del proyecto se dispararán.

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“Para variar, tenemos de nueva cuenta una mega obra de la 4T que requiere ‘ajustes’, como ya hemos visto antes en otros proyectos. No nos extrañe que esto acabará incrementando el costo final del tren a niveles muy lejos de lo planeado, como ya ha pasado antes. Sus errores no sólo han costado miles de millones de pesos del presupuesto público, también han arrebatado vidas”, lamentó.

Sobre el anuncio de la presidenta de que el servicio de pasajeros se reanudará, la diputada federal dijo esperar que, después de la tragedia de diciembre pasado, lo hagan siguiendo al pie de la letra lo dictado por especialistas.

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