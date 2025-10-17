‘Vamos a llegar al último rincón’: Montiel reporta 38 mil viviendas censadas tras lluvias

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que hasta la medianoche se habían censado 38 mil 872 viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Montiel dijo que el trabajo de censo abarca 72 municipios y que la logística fue reforzada para acelerar el avance, especialmente en zonas remotas.

En Hidalgo, se reportan 2 mil 64 viviendas censadas; en Querétaro, 992; Puebla, 6 mil 635; San Luis Potosí, 4 mil 956; y Veracruz lidera con 24 mil 525 viviendas identificadas.

Para llegar a comunidades inaccesibles, señaló que se han desplegado campamentos móviles (15 hasta ahora) y brigadas nacionales que apoyan día con día con recursos y personal adicional.

Montiel precisó que en campo ya operan más de 3 mil 500 servidores de la nación, y que para el fin de semana se esperan 5 mil colaboradores en los cinco estados afectados.

Destacó que algunas zonas de Veracruz, como Álamo y Poza Rica, ya muestran avances importantes, aunque en localidades como El Higo es necesario llegar por lancha al encontrarse totalmente inundadas.

El despliegue tiene como objetivo no dejar a nadie sin ser censado ni sin acceso a apoyos. Montiel enfatizó que el gobierno reforzará esfuerzos hasta cubrir los municipios más alejados y los hogares más afectados. Con información de El Universal