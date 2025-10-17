Respalda Sheinbaum creación de Comisión Evaluadora de Incorporaciones en Morena

CDMX.- La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión de Morena de crear una Comisión Evaluadora de Incorporaciones para supervisar los perfiles de quienes quieran integrarse al partido. Aseguró que debe revisarse el historial de los aspirantes antes de aceptarlos.

“Me parece muy bien que ya no dependa de una persona invitar a alguien, sino que lo revise una comisión que valore su trayectoria y decida con base en ello”, declaró ante medios al término del VI Foro México-Unión Europea.

Preguntada sobre si Morena debe mejorar sus procesos de selección, Sheinbaum dijo que eso es decisión del partido y no de su gobierno. “No me toca esa parte”, comentó, aunque añadió que es positivo que haya una instancia que analice las incorporaciones.

El tema ha generado polémica especialmente por casos recientes de personas con antecedentes políticos que buscan ingresar a Morena. Con esta comisión, el partido pretende evitar decisiones unilaterales y controlarlas de forma colectiva.

La iniciativa de Morena fue señalada como un esfuerzo para legitimar las adhesiones políticas ante cuestionamientos internos, según analistas. También se interpreta como un mecanismo para evitar escándalos de “chapulines” con historial controversial.

Aunque el respaldo de Sheinbaum no implica que ella dirigirá la comisión, su mensaje refuerza la línea del partido de dar mayor control y transparencia al proceso de afiliaciones. Con información de El Universal