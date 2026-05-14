Van 18 detenidos por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Además, precisó que el año pasado fue asesinado en Morelos un integrante del grupo delictivo relacionado con este crimen, quien participó recargando teléfonos celulares que se utilizaron para la ejecución.

A casi un año del asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que a la fecha suman 18 personas detenidas por este suceso.

“Al día de hoy, derivado del desarrollo de la investigación, como resultado de las diferentes acciones operativas, han sido detenidas 18 personas” , dijo.

Precisó que hasta ahora “se han recabado suficientes elementos” para determinar que 6 de los detenidos tuvieron participación material en los hechos, mientras que uno de ellos, presuntamente, fue parte activa de la célula de ejecución. El resto de los detenidos presuntamente realizaron funciones de planeación y comunicación para la ejecución, por ejemplo, conseguir vehículos, gestionar la obtención de placas apócrifas y recargar teléfonos que fueron usados durante la operación.

Asimismo, afirmó que “una parte sustancial de esta operación” fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México; sin embargo, no dio más detalles al respecto, para mantener el sigilo de la investigación.

Respecto a la persona asesinada meses después de los hechos, Vázquez Camacho precisó que el móvil podría estar relacionado con la propia actividad delictiva que realizaba o porque algunos de los otros detenidos creyeron que este sujeto “habría facilitado su identificación y captura por haber cometido diversos errores operativos”.