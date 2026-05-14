Indaga Conagua nexos del crimen en manejo de agua en Sinaloa

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    Indaga Conagua nexos del crimen en manejo de agua en Sinaloa
    El director de Conagua detalló que los distritos de riego son manejados por asociaciones civiles. CUARTOSCURO

Hacen procedimientos para verificar la operación de distritos de riego presuntamente vinculados al crimen

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, confirmó que el organismo investiga posibles irregularidades y vínculos con el crimen en la distribución de agua para riego en Sinaloa y que de comprobarse presentará las denuncias correspondientes.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que la Conagua inició procedimientos de verificación para determinar si existen actos ilegales en el manejo del agua dentro de distritos de riego de la entidad.

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“En Sinaloa, a través de este tema noticioso, estamos investigando a qué se refieren y en caso de que nosotros encontremos que esto que se dice en la nota es cierto, pues se van a presentar las denuncias correspondientes. Ya se iniciaron los procedimientos por parte de la Conagua de verificación”, afirmó.

Morales buscó deslindar directamente a la Conagua de la operación cotidiana de los distritos de riego y explicó que éstos son manejados por asociaciones civiles transferidas desde la década de los 90, durante el proceso de descentralización del sistema hidráulico.

”A lo que se refiere esta nota son distritos de riego que son asociaciones civiles que operan estos distritos de riego. Fueron transferidos desde la época de los 90 por decretos, parte de la herencia del sistema neoliberal”, sostuvo.

El director de la Conagua detalló que los módulos de riego son administrados por productores organizados bajo reglas internas y que nada tienen que ver con la institución.

No obstante, el funcionario reconoció que cuando se detectan usos ilegales del agua o irregularidades, la Comisión actúa en dos vías: mediante sanciones administrativas, suspensión de servicios o clausuras, y después con denuncias penales ante las fiscalías correspondientes.

Como ejemplo, citó el caso de Chihuahua, donde acusó que un ex Gobernador construyó de manera ilegal una presa y se apropió de agua destinada a productores agrícolas.

“Un gobernador se apoderó de una manera ilegal del agua que le pertenece sobre todo a productores, construye una presa sin permiso (...) ejecutamos la demolición de esa presa y se presentaron las denuncias penales correspondientes”, dijo.

Las declaraciones de Morales se registran en medio de crecientes tensiones por el control del agua en el norte del País, en particular en Sinaloa, entidad golpeada por la sequía, restricciones de almacenamiento en presas y disputas entre productores agrícolas por el reparto del recurso en los distritos de riego.

Aunado a ello está el acoso del crimen organizado en distintos rubros de la cadena productiva en esa entidad.

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