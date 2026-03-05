Van 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente por conflicto; SRE prevé que cifras aumenten

México
/ 5 marzo 2026
    Los connacionales evacuados de Medio Oriente, ante la escalada de conflictos internacionales, han aumentado a 321 personas, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). AP

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su llamado a las y los connacionales que permanecen en los países de la región para seguir tomando las debidas precauciones

Los connacionales evacuados de Medio Oriente, ante la escalada de conflictos internacionales, han aumentado a 321 personas, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mientras tanto, la dependencia aseguró que las embajadas mexicanas continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con las y los ciudadanos en el exterior: “No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta el momento”, destacó la institución diplomática.

EVACÚAN A MEXICANOS DEL MEDIO ORIENTE

Según el reporte oficial, los connacionales evacuados por vía terrestre provienen de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

“Es probable que el número siga aumentando toda vez que haya más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos”, agregó la SRE.

LANZAN LLAMADO A MEXICANOS EN EL MEDIO ORIENTE

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su llamado a las y los connacionales que permanecen en los países de la región para seguir tomando las debidas precauciones, además de atender las recomendaciones de las autoridades locales, para evitar cualquier tipo de afectación a su integridad física.

Para ello, se proporcionaron los teléfonos de las embajadas:

1. Embajada en Irán: +989121224463

2. Embajada en Israel: 054-316-6717

3. Embajada en Jordania: 0778 00 0494

4. Embajada en Qatar: 3363 4450

5. Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

6. Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

7. Embajada en Emiratos Árabes Unidos (EAU): 504 54 0273

8. Embajada en Líbano: 03 044 598

9. Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

“La Cancillería reconoce la importante labor que realizan nuestras y nuestros diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad”, recalcó la SRE.

embajadas
Guerra en Israel
México en el Mundo

Medio Oriente
México

SRE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

