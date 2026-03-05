Van 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente por conflicto; SRE prevé que cifras aumenten

Los connacionales evacuados de Medio Oriente, ante la escalada de conflictos internacionales, han aumentado a 321 personas, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mientras tanto, la dependencia aseguró que las embajadas mexicanas continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con las y los ciudadanos en el exterior: “No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta el momento”, destacó la institución diplomática.

EVACÚAN A MEXICANOS DEL MEDIO ORIENTE

Según el reporte oficial, los connacionales evacuados por vía terrestre provienen de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

“Es probable que el número siga aumentando toda vez que haya más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos”, agregó la SRE.