De la Fuente revisa seguridad de mexicanos en Medio Oriente; SRE pide evitar viajes a la región

CDMX.- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con embajadores mexicanos en Medio Oriente para conocer las condiciones en cada país y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas para proteger a connacionales.

El canciller informó que, hasta el momento, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada.

En el encuentro reiteró que la prioridad es la atención y seguridad de mexicanas y mexicanos, tanto residentes como quienes se encuentran en tránsito, incluidos aquellos que están varados debido a la cancelación de vuelos.

De la Fuente reconoció el trabajo del personal diplomático en la región y subrayó la importancia de cuidar su seguridad y la de sus familias, así como de mantener y estrechar la relación diplomática con autoridades locales.

Detalló que en varios países el espacio aéreo permanece cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan rutas seguras vía terrestre para quienes deseen hacerlo cuando las condiciones lo permitan, además de que se cuenta con un censo de connacionales residentes en cada nación.

Por su parte, Protección Consular de la SRE indicó que, por lo pronto, se debe evitar viajar a la región por cualquier vía, y que lo recomendable es resguardarse en interiores, evitar desplazamientos y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez, y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.