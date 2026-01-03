Van más de 7 mil siniestros en trenes en cinco años: murieron 372 personas

De acuerdo con informes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), desde 2020 hasta el primer trimestre de 2025, el sistema ferroviario ha sufrido más de 7 mil siniestros desde descarrilamientos, choques, rodamientos, fugas, derrames y arrollamiento de vehículos.

Cifras de la ARTF indican que, del total de siniestros, mil 499 han sido descarrilamientos, como el del Tren Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre en Oaxaca, que ha dejado 14 personas muertas y decenas de heridos.

En total, en el periodo mencionado se contabilizan 372 personas muertas y 837 heridas, quienes sufrieron un accidente donde se vio involucrado uno de los más de 30 mil trenes que existen en el país, incluidos el Maya, Interoceánico, El Insurgente y El Chepe Express, entre otros.

A los siniestros se suman más de 50 mil actos de robo y vandalismo en trenes en el mismo periodo.

El número de accidentes se ha mantenido de forma sostenida año con año, sin que la Federación logre reducirlos.

De acuerdo con el análisis desagregado por año, realizado por El Universal, en 2020 se registraron mil 298 siniestros; en 2021, mil 391; en 2022 fueron mil 292 casos; en 2023 llegó a mil 254; para 2024 se elevó a mil 567, mientras que en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 319 accidentes, subiendo a 320 con el ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.

A pesar de la recurrencia de percances, en los reportes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se establece que 70% de todos los siniestros se dan por “causales ajenas al ferrocarril”.

Destaca la afectación al paso de trenes por cables de la Comisión Federal de Electricidad, desacoplamiento de manguera de aire, descarrilamientos, deslaves, derrumbes, equipo en mal estado, inundaciones, objetos sobre la vía, pérdida de energía, rozamiento de vía en mal estado, derrames y el principal, arrollamiento de vehículos.

Sobre este último tipo de siniestro, se puntualiza que “las causas principales de este tipo de reportes son la violación de los reglamentos de tránsito e imprudencia de los conductores”.

En lo que respecta a los mil 500 descarrilamientos ocurridos en los últimos años, y en los que se han visto involucrados el Tren Maya y el Interoceánico, 404 ocurrieron en 2020, 381 en 2021, 273 en 2022, 198 en 2023, 190 en 2024, y 53 en el primer trimestre del año pasado, cifra que se eleva a 54 contando el ocurrido en Oaxaca a finales de 2025.

Estragos

La cifra de muertes y heridos ha ido al alza año con año. En 2020 se registraron 34 personas fallecidas y 94 heridos, en 2021 la cifra de muertos por siniestros ferroviarios subió a 44 y 159 heridos.

Los decesos continuaron creciendo en 2022, cuando se registraron 58, y 183 lesionados. En 2023 se perdieron 82 vidas y se registraron 154 heridos, mientras que, en 2024, 107 murieron y 125 resultaron lesionados.

En lo que respecta al año que recién terminó, las cifras oficiales contabilizan únicamente el primer trimestre, registrando 34 personas muertas por siniestros y 24 heridos. A lo anterior se añaden 14 pasajeros que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico y 98 heridos.

Al conteo se suman más de 21 mil 757 actos de robo durante el mencionado periodo. De ese total, 3 mil 296 fueron hurtos cometidos en 2020, 5 mil 657 en 2021, 4 mil 798 en 2022, 4 mil 664 en 2023, y 4 mil 623 en 2024, en tanto que no se tiene la cifra correspondiente a 2025.

Los objetos que más se roban en los trenes son productos agrícolas como forrajes, frutas, verduras, legumbres, granos, semillas, animales, así como madera y sus derivados.

También hay reportes de robo de alimentos grado industrial, alimentos para animales, autopartes, electrodomésticos, material de construcción, plásticos, papel, envases, embalajes y productos químicos.

Respecto a los reportes por vandalismo, se registran 44 mil 899, de los cuales 5 mil 216 ocurrieron en 2020, 9 mil 613 en 2021, 11 mil 210 en 2022, 9 mil 252 en 2023, 8 mil 433 en 2024, y 2 mil 175 en el primer trimestre de 2025.