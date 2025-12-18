Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo

/ 18 diciembre 2025
    La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se complica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un juez federal giró una nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por huachicol y delincuencia organizada

La situación jurídica de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, dio un giro crítico luego de que un juez federal en Querétaro emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos. La resolución se dictó el pasado 15 de diciembre, dentro de la causa penal 495/2025.

De acuerdo con los expedientes judiciales, el juez consideró que Rocha Cantú no ha podido ser localizado en los domicilios que proporcionó a las autoridades, los cuales fueron calificados como irregulares y utilizados presuntamente para evadir la acción de la justicia. El fallo subraya que el empresario carece de un domicilio fijo y de arraigo real en territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo

Las autoridades también documentaron que Rocha posee importantes activos empresariales, múltiples residencias y un historial migratorio con viajes frecuentes al extranjero, lo que incrementa el riesgo de fuga. Estos elementos llevaron al juzgador a reactivar la orden de captura, pese a que una anterior había sido cancelada semanas atrás.

DEL TESTIGO PROTEGIDO A PRÓFUGO POTENCIAL

En una etapa inicial del proceso, Raúl Rocha Cantú intentó evitar la prisión al colaborar con la Fiscalía General de la República como testigo protegido. En su declaración, admitió haber participado como inversionista en dos operaciones de huachicol, aportando recursos económicos a la red criminal.

Según su testimonio, realizó aportaciones por 2.1 millones de pesos en dos ocasiones, asegurando que su papel fue exclusivamente financiero y que la logística del contrabando dependía de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”. Rocha afirmó que recibió la devolución de su capital junto con ganancias, lo que quedó asentado en los reportes ministeriales.

Sin embargo, el juez determinó que esta colaboración no fue suficiente para garantizar su sujeción al proceso. La investigación reveló que el combustible ilegal ingresaba desde Guatemala y era almacenado en instalaciones industriales en Querétaro, lo que reforzó los indicios de una estructura criminal organizada con capacidad transnacional.

MISS UNIVERSO, RELOCALIZACIÓN Y EL EFECTO INTERNACIONAL

En medio de este escenario, Rocha Cantú anunció junto con la Organización Miss Universo el traslado de su sede administrativa de México a Nueva York. En un comunicado, la empresa argumentó incertidumbre jurídica y problemas de seguridad como razones para abandonar el país.

El movimiento ocurre mientras Rocha enfrenta bloqueos de cuentas bancarias, la revocación de su estatus consular en Guatemala y procesos judiciales abiertos en distintos países. Además, su socia en Miss Universo, Anne Jakrajutatip, también enfrenta una orden de arresto en Tailandia por un caso distinto.

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda del empresario, al considerar que podría abandonar el país en cualquier momento. La decisión judicial marca un punto clave en el caso y coloca nuevamente a Raúl Rocha Cantú en el centro de una investigación que combina poder empresarial, crimen organizado y alcance internacional.

DATOS CURIOSOS

· La primera orden de aprehensión contra Rocha fue cancelada en noviembre, pero reactivada por riesgo de fuga

· El huachicol investigado habría ingresado a México desde Guatemala· Miss Universo trasladó su sede a Nueva York en plena investigación judicial

· El caso involucra procesos abiertos en México, Guatemala y Tailandia

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Yeicob’, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

La reactivación de la orden de captura contra Raúl Rocha Cantú confirma que las autoridades consideran insuficiente su colaboración y ven un alto riesgo de evasión. El caso no solo impacta al empresario, sino que coloca bajo escrutinio internacional a Miss Universo y exhibe la compleja relación entre negocios, poder y crimen organizado en México.

